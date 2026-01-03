La ONCE pide a la RAE modificar la acepción de 'leer' en el Diccionario para incluir la lectura del sistema Braille

Archivo - Una mujer leyendo un libro en braille. - ONCE - Archivo

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ONCE ha solicitado a la Real Academia Española (RAE) la modificación de su Diccionario de la Lengua Española (DLE) para adecuar la definición del término 'leer' de forma que tenga en cuenta a las personas con ceguera o discapacidad visual que utilizan el sistema Braille, según han revelado fuentes de la ONCE a Europa Press. Precisamente, este domingo 4 de enero se celebra el Día Mundial del Braille.

Desde la RAE han señalado a Europa Press que "la petición ha llegado y está siendo estudiada por el Instituto de Lexicografía (ILEX) de la RAE".

La acepción primera del término 'leer', tal y como aparece recogido en el DLE, excluye, dentro de la acción que define, cualquier otra manera de ejecutarla que no sea "pasando la vista" --en este caso-- por un texto escrito o impreso.

Desde la ONCE aseguran que está "ampliamente demostrado" que, tanto por medio de la vista como por medio del tacto --"pasando los dedos" por encima de caracteres braille en relieve--, se realiza la misma acción y se consiguen los mismos efectos: "comprender la significación de los caracteres empleados". Además, añaden que estudios neurocientíficos han corroborado que ambos tipos de lectura activan los mismos mecanismos cerebrales.

Por ello, solicitan "adecuar" la primera acepción de 'leer' para que no haga referencia exclusiva a la vista como el único sentido con el que se puede leer, o bien se añada una nueva acepción que ponga la lectura del sistema Braille, por medio del tacto, al mismo nivel que la lectura pasando la vista sobre un texto.

Esta nueva acepción se sumaría a las ocho que ya incluye el diccionario, ninguna de las cuales recoge nada al respecto.

Según el último Informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo, al menos 2.200 millones de personas tienen ceguera o discapacidad visual. Además, según la ONCE, actualmente, más de 285 millones de personas ciegas en todo el mundo utilizan el sistema de lectoescritura braille para acceder a la educación y la cultura de forma autónoma.

El sistema braille está compuesto por seis puntos con 64 combinaciones que se usan para componer letras y números, escribir en cualquier idioma, leer partituras o anotar partidas de ajedrez. En 2018, la ONU proclamó Día Mundial del Braille el 4 de enero, fecha del nacimiento de su creador, Louis Braille (1809-1852).