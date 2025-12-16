Organizaciones y juristas lanzan el Observatorio Judicial de Violencia Sexual por una "justicia y reparación feminista"

Organizaciones y expertas lanzan el Observatorio Judicial de Violencia Sexual por una "justicia y reparación feminista" - EUROPA PRESS

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones y juristas han lanzado el Observatorio Judicial de Violencia Sexual por una "justicia y reparación feminista", tal y como han asegurado este martes en la presentación de la iniciativa, que ha tenido lugar en el Ateneo de Madrid.

El Observatorio Judicial de Violencia Sexual surge desde la sociedad civil y está impulsado por la Fundación Aspacia, con el propósito de contribuir a garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral de las supervivientes de violencia sexual desde un enfoque de género, derechos humanos e interseccionalidad, "para que el Estado cumpla con sus obligaciones de prevenir, proteger, investigar y sancionar la violencia sexual".

Asimismo, según ha informado la Fundación Aspacia, el Observatorio es una apuesta por la promoción y visibilidad del derecho a "una justicia y una reparación feminista", que ponga a las supervivientes "en el centro de toda acción judicial".

"Desde el Observatorio Judicial queremos identificar identificar y visibilizar aquellas prácticas judiciales que por un lado contribuyen a la reparación y la justicia, pero también aquellas que no deben darse porque revictimizan a las supervivientes", ha afirmado la directora de Aspacia, Virginia Gil.

En este sentido, la coordinadora de Desarrollo Estratégico de Aspacia, Priscila Cabrera, ha explicado que entre las funciones del Observatorio se encuentran diseñar e implementar metodologías, instrumentos, herramientas e investigaciones innovadoras, y acciones de incidencia política para exigir al Estado una respuesta judicial en casos de violencia sexual desde una perspectiva de género.

En la misma línea, busca contribuir a mejorar la legislación vigente y la respuesta judicial en casos de violencia sexual para garantizar los derechos de las supervivientes en condiciones de igualdad y sin discriminación en España.

También prevé fortalecer el trabajo en red y la coordinación con las instituciones públicas y el poder judicial por una justicia feminista que garantice el acceso a la justicia y la reparación de las supervivientes a nivel nacional.

Cabrera ha detallado que el Observatorio contará con un área de observancia judicial, una de fortalecimiento de capacidades y, por otro lado, el seguimiento, monitoreo y evaluación del cumplimiento de instrumentos en materia de violencia sexual.

Igualmente, ha expuesto que se elaborarán investigaciones para la acción desde una perspectiva de género, derechos humanos e insterseccional que contribuyan a la generación de conocimientos sobre la violencia sexual, acceso a la justicia y la reparación en España

Las organizaciones que integran el Observatorio Judicial de Violencia Sexual son Lunes Lilas de Navarra, Assistencia Dones Agredides Sexualment (AADAS) y Associació Hèlia ambas de Cataluña, Asociación Por Ti Mujer de Valencia, Mujeres Supervivientes de Violencias de Género de Sevilla, Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva de las Islas Canarias y la Universidad Carlos III de Madrid. Además lo conforman juristas expertas independientes que respaldan el surgimiento de esta iniciativa pionera, que cuenta con el financiamiento de la Delegación del Gobierno contra Violencia de Género del Ministerio de Igualdad.

Además, lo conforman juristas expertas independientes que respaldan el surgimiento de esta iniciativa pionera, que cuenta con el financiamiento de la Delegación del Gobierno contra Violencia de Género del Ministerio de Igualdad.

PERMITIRÁ RADIOGRAFIAR TENDENCIAS

Por su parte, la abogada especializada en violencias sexuales, Laia Serra, ha destacado en la presentación del Observatorio que este permitirá radiografiar tendencias y ha incidido en las violencias digitales y las ocurridas en el ámbito sanitario.

"Venimos con una trayectoria histórica y con una carga social de impunidad tremenda en las violencias sexuales. Y el mensaje social es: 'No denuncies porque no va a servir de nada'. Este es el mensaje, este es el boca a boca de la ciudadanía y sobre todo y mucho también en las mujeres jóvenes", ha alertado.

Serra ha concluido que el observatorio tiene la misión de poder divulgar los casos ganados, las "buenas prácticas" y colectivizar las ideas para trasladarlas e ir construyendo derecho.