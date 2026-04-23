Óscar López asegura que el buen uso de la IA puede producir "un cambio histórico en la gestión de la dependencia"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, este jueves en el V Congreso Nacional de Atención Domiciliaria impulsado por el Ayuntamiento de Fuenlabrada. - MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado que el buen uso de la Inteligencia Artificial (IA) puede producir "un cambio histórico en la gestión de la dependencia".

Así lo ha indicado este jueves en el V Congreso Nacional de Atención Domiciliaria impulsado por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, en Madrid, y que cuenta con la colaboración de la UNED y de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

En ese sentido, el ministro ha afirmado que para este Gobierno "la dependencia es una prioridad absoluta" y que la Inteligencia Artificial y la gestión de datos "tiene que estar al servicio del ser humano y no al revés".

"Yo no quiero una IA que sirva para desnudar a las niñas de nuestros colegios, como está ocurriendo, sino para hacer una mejor gestión para la gente y para quien más lo necesita, como las personas dependientes", ha agregado.

El ministro ha recordado que se cumplen 20 años de la ley de Dependencia y ha defendido que, con la llegada de "algo tan rompedor y disruptivo" como la IA, se puede mejorar su aplicación, la atención a domicilio y la gestión de las residencias.

"He conocido residencias donde, con una buena captación de datos y con la aplicación de herramientas de IA, se mejoran mucho los cuidados y la atención, porque es capaz de predecir, cuando más datos tiene, qué le puede pasar a las personas residentes. Ese es el poder de la herramienta", ha explicado.

El ministro ha citado varios ejemplos como el Espacio Nacional de Datos de Salud, que usa la información clínica para mejorar los diagnósticos y tratamientos; o el programa de Servicios Digitales Inteligentes del Sistema Nacional de Salud, que destina 223 millones para la vigilancia epidemiológica o el consumo de antibióticos.

También ha destacado las inversiones de la Sociedad Estatal de Transformación Tecnológica (SETT) en proyectos como Robopedics, una compañía española que ayuda a robotizar piernas de personas afectadas por parálisis, o iniciativas como el modelo de residencia inteligente de Armilla, en Granada, que usa sensores digitales para prevenir caídas o controlar la temperatura y la humedad.

López se ha referido al "empeño" del Ministerio y del Gobierno "por evitar la discriminación en el diseño de algoritmos" y en la defensa "de una IA ética, útil y confiable, que dé autonomía y tumbe barreras".

Finalmente, el ministro ha agradecido la iniciativa en favor del sistema de Dependencia del Ayuntamiento de Fuenlabrada, "un referente en toda España de la buena gestión de los servicios sociales y de la justicia social". "Si hubiera que explicar en algún sitio lo que es una buena gestión, que se ocupa del bien común, de distribuir, de aplicar servicios sociales, habría que explicar el ejemplo de Fuenlabrada", ha aseverado.