Otras lagunas en la protección a las víctimas de violencia machista: Cuando el 016 dejaba huella en el móvil

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los fallos detectados en las pulseras antimaltrato de los que ha advertido la Fiscalía General del Estado en su memoria de este año, no son las únicas lagunas que se han producido en la protección a las víctimas de violencia machista en España, pues ya se registraron otros problemas técnicos en el pasado.

En 2017, la entonces Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, advirtió en su informe anual de que llamar al 016 de atención telefónica a la violencia de género dejaba rastro en el terminal móvil. Este sistema se publicitaba avisando de que no dejaba rastro en la factura. Sin embargo, nada se advertía de su aparición en el registro de últimas llamadas del terminal.

"Esta situación puede suponer un riesgo para la persona que requiere ayuda, puesto que su agresor, si el número utilizado no desaparece de la lista de llamadas, puede percatarse de su realización, sobre todo si se tiene en cuenta que el comportamiento general de estas personas es de carácter controlador", advirtió Becerril en dicho informe.

Preocupada por esta situación, la Defensora del Pueblo ya había iniciado tiempo antes actuaciones con la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales y con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, institución responsable de la regulación del 016 que estableció la obligación de las operadoras de ocultar el número en las facturas.

A requerimiento de la Defensora, la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad remitió en diciembre de 2015 una carta a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones en la que expresaba que "sería conveniente conseguir que los suministradores de terminales telefónicos móviles o fijos pudieran eliminar de manera automática el número 016 del listado de llamadas realizadas", pero esta advirtió entonces de que no era posible técnicamente.

Tras hacerse pública esta laguna en febrero de 2017, el entonces fabricante español de telefonía móvil BQ ideó una aplicación para que la llamada al 016 no dejara huella en el terminal. Tal y como informó BQ a Europa Press, fue un empleado de la compañía quien propuso buscar una solución, tras escuchar la advertencia de la Defensora del Pueblo sobre este problema.

Después de reunirse para diseñar esta mejora, BQ se puso en contacto con el Ministerio, que a su vez les envió una carta por esas mismas fechas, para explicarle este desarrollo y ofrecerle su disposición a explicar la solución a otros fabricantes, si era necesario.

Un mes después, los fabricantes de móviles Huawei, Nokia, BQ, Samsung y LG se reunieron con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y llegaron a un acuerdo por el que se comprometían a implantar una aplicación en sus teléfonos para eliminar el rastro de las llamadas al 016. Actualmente, el 016 no deja rastro en la factura y tampoco en el terminal móvil, contribuyendo a la protección de las víctimas.