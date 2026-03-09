Paca, superviviente del Patronato de Protección a la Mujer: "Había adolescentes violadas por su padre"

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer han denunciado este lunes en el Congreso de los Diputados el sistema de internamientos y abusos que sufrieron en centros gestionados por esta institución, activa entre 1941 y 1985.

En este sentido, durante una jornada organizada en la Cámara Baja por el Grupo Parlamentario de Sumar, varias afectadas y expertas han relatado cómo funcionaba este mecanismo sobre las mujeres durante el franquismo y también durante los primeros años de la democracia.

Una de las supervivientes, Paca Blanco, ha expuesto que muchas de las jóvenes internadas ni siquiera habían cometido delitos. "En los reformatorios había muchas adolescentes violadas por su padre que tenían hijos de su padre y a esos padres no los podían meter en la cárcel porque eran cabezas de familia", ha explicado. Según ha denunciado, esas menores acababan bajo tutela del Patronato y podían permanecer encerradas durante años. "Podían cumplir 25 años presas sin haber cometido absolutamente ningún delito", ha afirmado.

En el encuentro también han participado la superviviente del Patronato Consuelo García del Cid y la historiadora Carmen Guillén. Las ponentes han dicho que en la institución existían internamientos forzosos, vigilancia, trabajos obligatorios y castigos físicos o psicológicos.

García del Cid ha definido la institución como "la Gestapo de la moral", al asegurar que funcionaba como un sistema penitenciario oculto dirigido específicamente contra mujeres jóvenes. Según ha relatado, agentes conocidas como "visitadoras sociales" vigilaban "zonas de conflicto" como cines, playas o jardines y podían detener a menores por comportamientos considerados inmorales, desde fumar hasta besarse con su pareja.

Las supervivientes han denunciado también los abusos sufridos por mujeres embarazadas internadas en centros vinculados al Patronato, como la maternidad de Peñagrande, en Madrid. Según Paca Blanco, en ese centro podían encontrarse "cientos de chicas de 13, 14 o 15 años embarazadas o madres". Muchas de ellas, ha afirmado, desconocían su estado hasta que eran examinadas por médicos.

Mientras, Consuelo García del Cid ha defendido que prefiere hablar de "supervivientes" y no de víctimas. "Las supervivientes estamos vivas para contarlo. Las víctimas están muertas, muchas se suicidaron", afirmó.

De la misma manera, han puesto de manifiesto prácticas relacionadas con el robo de bebés, con presión a las madres para entregar a sus hijos tras el parto. "No sólo nos trataban mal nos explotaban y nos faltaban al respeto y nos humillaban sino que encima trapicheaban con nuestros hijos tenían un negocio montado de robo de bebés", ha destacado Blanco.

Igualmente, han revelado que el Patronato también perseguía y castigaba a mujeres lesbianas. "Había algo que era el castigo a las lesbianas: si nos encontraban hablando a dos chicas con un poco de afecto o amistad, éramos lesbianas, nos mandaban a Ciempozuelos y nos daban electroshocks para curarnos", ha contado Blanco.

Mientras, García del Cid ha agregado sobre la "caza lésbica" que, a su juicio, no querían curar a estas mujeres "en absoluto". "Yo creo que lo que querían era matarlas", ha añadido. Además, ha añadido que el psiquiátrico de Ciempozuelos tenía un pabellón aparte llamado 'Las patronatas', donde llevaban "a las lesbianas y las más rebeldes de los reformatorios" "¿Por qué tenían esta ala aparte? porque gozaban de una cierta aristocracia hospitalaria ¿por qué? porque experimentaban con ellas", ha asegurado.

"PROFUNDAMENTE VINCULADA" A CONGREGACIONES RELIGIOSAS

Por otro lado, la historiadora Carmen Guillén ha explicado que una de las razones por las que el Patronato continuó funcionando hasta 1985, diez años después de la muerte de Francisco Franco, según su investigación, es porque la institución estaba "profundamente vinculada" a congregaciones religiosas.

Guillén también ha destacado que la investigación histórica sobre el Patronato se enfrenta a "muchas dificultades" por la escasez de documentación. Parte de los archivos de la institución ha explicado la historiadora que se perdieron tras una inundación que destruyó la mayor parte de las más de mil cajas de documentos que existían.