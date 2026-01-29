La patronal de dependencia AESTE reclama en Bruselas un marco común de cuidados en Europa

AESTE presenta el estudio 'Una visión española de la Europa de la Salud' en Bruselas. - AESTE

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) ha reclamado un marco común de cuidados en "la Europa de la Salud", durante un acto con eurodiputados en Bruselas.

"Los cuidados deben abordarse como una política estratégica, con el mismo nivel de prioridad que la sanidad", ha señalado la secretaria general de AESTE, Josune Méndez, al tiempo que ha advertido de que "un derecho sanitario europeo sin coordinación sociosanitaria es un derecho incompleto".

Así lo ha indicado en un acto que ha contado con la participación de la eurodiputada del Partido Popular Europeo (PPE) Elena Nevado del Campo; el eurodiputado del Grupo de Socialistas y Demócratas (S&D), Nicolás González Casares; el CEO de Finnova, Juan Manuel Revuelta, y el director editorial de Prensamedia, Jesús González, según ha informado AESTE.

Durante su intervención, Josune Méndez, ha subrayado la necesidad de un cambio de mirada sobre la dependencia en el ámbito europeo destacando que este ha sido el enfoque del estudio 'Una visión española de la Europa de la Salud', elaborado por Grupo Prestomedia y en el que ha participado AESTE.

"No existe hoy un modelo europeo de dependencia. Convivimos con sistemas universales y financiados públicamente, con sistemas a base de seguros específicos para la dependencia y con modelos asistenciales familiares, y el resultado es una desigualdad profunda", ha remarcado Méndez.

La secretaria general de AESTE ha trasladado también a los eurodiputados las preocupaciones del sector en España, como las desigualdades territoriales, la brecha de género o la ausencia de una coordinación real entre los ámbitos sanitario y social.

En este sentido, ha defendido que "el sector privado es indispensable para abordar este gran desafío" pero ha subrayado que "necesita confianza, seguridad jurídica, contratos que reflejen los costes reales de los servicios y estándares claros".