Patronales de dependencia avisan que la reducción de la jornada laboral sería "un auténtico desastre" para el sector

Archivo - Una persona mayor caminando por la calle ayudada por un bastón. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Patronales de la dependencia han celebrado que el Pleno del Congreso tumbara este miércoles la reducción de jornada laboral a 37,5 horas semanales y han advertido de que habría sido "un auténtico desastre" para el sector de la dependencia, afectado por "una angustiosa falta de profesionales".

El Círculo de Atención a Personas (CEAPs) ha advertido de que reducir la jornada habría puesto "en peligro" la sostenibilidad del sector de la dependencia y habría supuesto "un auténtico desastre en términos de organización y gestión de recursos humanos" en un momento caracterizado, además, por "el déficit de personal".

Además, ha criticado que era una medida que no provenía del diálogo social ni de la negociación colectiva. "El diálogo social funciona y permite adaptar las condiciones laborales a cada sector. Imponerlo por ley rompe el consenso, genera inseguridad jurídica y atenta contra uno de los grandes logros democráticos: la concertación social", ha manifestado el presidente de CEAPs, Rafael Sánchez Ostiz.

Según ha recordado, la atención a la dependencia es un servicio esencial, que requiere funcionamiento las 24 horas, los siete días de la semana, y que no puede absorber incrementos de costes sin poner en peligro la continuidad. "Esta reducción obligatoria impactaría con fuerza en nuestro sector, que tendría que contratar más personal sin tener margen económico para hacerlo", ha añadido.

En la misma línea, la Federación Empresarial a la Dependencia (FED) ha celebrado la negativa del Congreso a la reducción de la jornada laboral y ha tachado de "tremenda irresponsabilidad" insistir en la propuesta.

Según ha indicado la FED en un comunicado, reducir la jornada laboral a 37,5 horas es una medida que "habría puesto en grave riesgo la continuidad y calidad de los servicios a personas dependientes en un sector afectado por una "crisis de personal".

"Insistir en una medida así, en un sector ya afectado por la angustiosa falta de profesionales, sería una temeridad que pondría en riesgo a las personas dependientes y a los profesionales que las cuidan", ha subrayado el presidente de la FED, Ignacio Fernández-Cid.

Frente a ello, ha propuesto "soluciones responsables, consensuadas y sostenibles" y "no experimentos que agraven la crisis de personal y la viabilidad económica de los servicios".

Igualmente, el presidente de la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE), Ignacio Gamboa, ha defendido que cualquier modificación sobre la jornada laboral debe partir del "consenso entre los actores sociales fundamentales, los sindicatos y las entidades patronales" y no de una medida "unilateral".

Por ello, ha apostado por activar ese diálogo y esa negociación "que permita adaptar los contratos, mejorar las condiciones laborales, paso a paso, actividad a actividad, y entendiendo cuáles son las necesidades de los servicios y de las personas y entidades que los prestan.