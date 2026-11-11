Patronales hablan de "escaso" seguimiento de la huelga en residencias y sindicatos critican servicios mínimos "abusivos"

Archivo - Fachada de una residencia de mayores. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Patronales de la dependencia han calificado de "escaso" el seguimiento de la huelga en residencias de mayores mientras que CCOO lo ha cifrado esta mañana en un 38% entre el personal de la Sanidad pública, del sector sociosanitario y la dependencia, tachando de "abusivo" el 100% de servicios mínimos en dependencia.

En concreto, desde el Círculo de Atención a Personas (CEAPS) han asegurado que la situación ha sido de "normalidad absoluta" con algunos problemas para llegar al puesto de trabajo debido a los transportes, y ha destacado que ha primado el "compromiso de las profesionales" del sector por la atención a las personas mayores.

En esta misma línea, el presidente de la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE), Ignacio Gamboa, ha apuntado a "un seguimiento muy limitado de la huelga" y ha insistido en "la responsabilidad de los profesionales del sector".

De esta forma, según ha precisado, la atención a las personas en situación de dependencia se desarrolla "con la mayor normalidad posible dentro de las circunstancias de esta jornada, limitándose las incidencias a retrasos en los horarios de atención, muy vinculados a dificultades en el transporte y la climatología".

"Las entidades prestadoras estamos aplicando los servicios mínimos fijados por las autoridades competentes de cada comunidad autónoma, que garantizan la atención a los usuarios más vulnerables. Estos servicios mínimos no los determinan los prestadores de los servicios, sino que están obligadas a adaptarse a ellos", ha explicado Gamboa.

SERVICIOS MÍNIMOS "EQUIVALENTES A UN DOMINGO"

Mientras, desde la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) su presidente, Ignacio Fernández-Cid, ha señalado que la incidencia de la huelga está siendo "muy escasa" en las residencias de mayores de todo el país, destacando que "los servicios mínimos establecidos para el personal auxiliar son del 100%, equivalentes a los de un domingo, lo que garantiza la atención a las personas mayores y dependientes".

El presidente de la FED ha apuntado que "únicamente" se han registrado "algunas ausencias puntuales de personal técnico, auxiliar o de limpieza, principalmente por dificultades para llegar a los centros debido a las alteraciones en el transporte público".

Por su parte, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (CCOO) ha cifrado esta mañana en "un 38%" el seguimiento de la huelga general entre el personal de la Sanidad Pública, del sector sociosanitario y de las trabajadoras de la dependencia. Si bien, ha puntualizado que este porcentaje se elevaría a un "80%" contando con los servicios mínimos.

Además, ha denunciado que los servicios mínimos han sido "abusivos" alcanzando "en sectores como la Dependencia y la Ayuda a Domicilio, el 100% de la plantilla", indicando que "no solo se ha cubierto la atención indispensable y urgente" sino "también consultas externas, decretando dotaciones de personal que igualan o incluso superan los efectivos de un día festivo habitual o de una jornada ordinaria".