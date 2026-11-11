La Fiscal de Criminalidad Informática investigará los presuntos casos de abuso sexual infantil en Tiktok

1133011.1.260.149.20261111155630 Archivo - Logo de la plataforma TikTok en un teléfono móvil - Marijan Murat/dpa - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscal General del Estado, Teresa Peramato Martín, ha firmado este miércoles un decreto en el que designa a la Fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente, para investigar los posibles delitos relacionados con la elaboración y difusión de contenidos de abuso sexual infantil y corrupción de menores que hubieran podido perpetrarse en la red social TikTok.

Así lo ha anunciado el Ministerio Fiscal, que ha detallado que la investigación tiene su origen en el escrito de denuncia presentado ante la Unidad de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado por la entidad Maldita.es.

En la denuncia presentada se hace constar que Maldita.es "ha tenido conocimiento de actividades relacionadas con la publicación, difusión y venta de material de abuso infantil en la plataforma TikTok, así como la recomendación de contenidos de esa misma naturaleza a los que se puede acceder en la misma o en otras plataformas o la difusión en directo de imágenes con menores de edad, mediando compensaciones de carácter económico".

Asimismo, la Fiscalía ha indicado que este miércoles han comparecido los denunciantes ante la Fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática para ratificar su denuncia y presentar ante la Fiscalía "el material probatorio oportuno, que será objeto de inmediato análisis y valoración".

MÁS DE 1.000 VÍDEOS

El pasado lunes, Maldita.es publicó una investigación en la que asegura haber identificado más de mil vídeos de TikTok con material de abuso sexual infantil explícito. De ellos, ha denunciado a la plataforma una muestra de 50 como contenido ilegal, que acumulaban 8,8 millones de visualizaciones y más de 148.000 'me gusta'.

Según la organización, TikTok solo ha borrado cinco de esos vídeos (el 10%) y ha bloqueado otros 13 (el 26%) únicamente en España. En el 6% de los casos no ha dado respuesta y en el 58% restante ha considerado que no infringen ni la ley ni sus normas, aunque más de la mitad de estos últimos fueron retirados en las 72 horas posteriores a las denuncias. Pasado ese plazo, el 38% de las cuentas denunciadas seguía activo.

TikTok, por su parte, aseguró que mantener su plataforma como un entorno seguro para los usuarios representa su "máxima prioridad" y acusó a 'Maldita' de negarse a compartir íntegramente sus hallazgos sobre presuntos casos de abuso sexual infantil en la plataforma, lo que les impide retirar este contenido.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, pidió el martes a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que paralice la actividad de TikTok en España con carácter excepcional, al amparo del artículo 66 del Reglamento General de Protección de Datos, tras la investigación de Maldita.es sobre material de abuso sexual infantil en la plataforma.

En su caso, la AEPD ordenará el bloqueo de los enlaces y contenidos de TikTok que supongan un tratamiento ilícito de datos de menores, una vez analizados dichos contenidos y la información solicitada a la plataforma.

Según ha informado la AEPD en un comunicado, tras tener conocimiento de estos hallazgos, ha decidido solicitar a Maldita.es una relación de los enlaces a los contenidos denunciados y requerir a TikTok información concreta sobre sus actuaciones para la retirada de los mismos.

Además, ha señalado que ha decidido, "una vez analizada esa información, ordenar el bloqueo que impida el acceso a los enlaces y contenidos concretos y determinados que supongan un tratamiento ilícito de datos de menores".

En concreto, ha precisado que se tratará de una medida "concreta, proporcionada y adecuada, con pleno respeto a las libertades de expresión e información según la jurisprudencia internacional y nacional".