El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, en el mitin de apertura de campaña electoral en Sevilla. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

MADRID 18 Nov. (EURPOA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha desligado su entrevista en Lectura como una estrategia para captar el voto femenino. "Las mujeres no van a decidir su voto porque yo haga una entrevista en Lecturas o en cualquier otro medio de comunicación", ha argumentado el jefe del Ejecutivo.

Para Sánchez, "eso sería un poco como despreciarlas". Y, en su opinión, "las mujeres son muy conscientes de los derechos y libertades que se han consolidado y se han logrado durante estos ocho años de gobierno". "Y muy conscientes", ha añadido en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, "de que los recortes con las tijeras y las motosierras que propone el señor Feijóo y Abascal van a recaer principalmente sobre sus hombros".

Según Pedro Sánchez, su aparición en Lecturas es "una propuesta" planteada por la revista y ha asegurado estar sorprendido por la repercusión. "Yo la verdad no pensaba que iba a tener tanta, pero ha tenido bastante", ha añadido.

También ha rechazado que todo responda a una estrategia de humanización del candidato como la presencia de su esposa, Begoña Gómez, en los mítines. Y para justificarlo ha contado durante la entrevista una "anécdota" que le ha sucedido en los mítines en los que el público la ha preguntado por su mujer.

"En cada acto que voy no solamente del Partido Socialista, sino actos diversos, ha habido muchas personas que se me han acercado, principalmente mujeres, para decirme que expresaban su solidaridad para con mi mujer", le ha contado Sánchez a la presentadora de Antena 3, Susana Griso. Por ello, según ha continuado, ha animado a su mujer a participar en los actos políticos.

"Hablando con Begoña, le decía: Begoña, tienes que venir para ver exactamente cuál es el grado de solidaridad y de cariño que tienen las mujeres del Partido Socialista hacia ti". "Eso es lo que hicimos en el día de la proclamación de mi candidatura y de manera mucho más singular intervino el día que se iniciaba la campaña", ha explicado.

También ha bromeado el jefe del Ejecutivo sobre los comentarios acerca de sus bailes en los míties del PSOE que, según ha dicho, "parecen un pecado" y ha reconocido que bailar no era "su especialidad cuando era joven".