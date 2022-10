Pedro Sánchez, indignado por los gritos machistas en un Colegio Mayor: "Son absolutamente repugnantes"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su indignación con los estudiantes del Colegio Mayor Elías Ahúja de Madrid que increparon con gritos machistas a sus vecinas del CMU Santa Mónica y ha calificado de "absolutamente repugnantes" estos comportamientos.

"No podemos tolerar estos comportamientos que generan odio y atentan contra las mujeres", ha escrito Sánchez en su perfil de Twitter. Para el presidente del Gobierno es, además, "especialmente doloroso ver que los protagonistas son personas jóvenes".

Posteriormente, en declaraciones a la prensa, ha hecho un "llamamiento" a todos los partidos políticos y a los medios de comunicación para dar "una respuesta unitaria de rechazo" a estos comportamientos machistas.

"Un llamamiento a los medios para dar una respuesta unitaria, amplia, común de rechazo a estos comportamientos machistas inexplicables, injustificados y absolutamente repugnantes. No vemos ninguna excusa a este tipo de comportamientos que no reflejan el sentir mayoritario de la sociedad. Es importante que todos los partidos y medios digamos 'no' a estos comportamientos machistas".

También ha pedido "no dar un paso atrás en todo lo que tiene que ver con la igualdad efectiva". "Las políticas de igualdad son necesarias ¡Basta ya de machismo!", ha remarcado en Twitter.