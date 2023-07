Pedro Sánchez lamenta que se cambie el nombre de concejalías de Igualdad por Familia: "Me da mucha pena"

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado que se esté sustituyendo el nombre de concejalías de Igualdad por el de Familia en alusión a ayuntamientos y otras instituciones en las que ha entrado Vox a formar parte del Gobierno.

"Me da mucha pena ver que están poniendo gente al frente de instituciones, parlamentos autonómicos, alcaldías, concejalías donde, de repente, dicen vamos a llamar a la concejalía de Igualdad concejalía de Familia, como si igualdad y familia fuese algo antitético", ha asegurado el jefe del Ejecutivo en una entrevista grabada emitida en la Cadena Ser y recogida por Europa Press.

En este sentido, ha advertido de los "retrocesos" en materia de igualdad que "pueden parece simbólicos" pero "que no son", y ha aludido concretamente a la ausencia del concepto de violencia machista en los pactos de gobiernos firmados entre PP y Vox.

"Lo obvio, como decía Feijóo, tiene que mencionarse porque lo obvio es que en nuestro país hay 3.200 condenas con penas por agresión sexual", ha argumentado el dirigente socialista para quien "la violencia de género existe en muchos ámbitos y hay que hacerlo visible, porque si no se habla de ello no hay conciencia y no se actúa".

Respecto a la entrevista en la que admitió un retroceso en el feminismo integrador y tener amigos de 40 y 50 años que se han sentido incómodos con algunos discursos feministas, el presidente ha apelado a "discursos amplios" que sean integradores. "La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres es una lucha que nos interpela a todos, a las mujeres que son quienes la lideran y a los hombres que las acompañamos", ha añadido el presidente.

Para el jefe del ejecutivo hay que "integrar, hay que sumar y apelar a discursos amplios", aunque eso no significa, según ha añadido, que "el feminismo no tenga que romper techos de cristal".

Por otra parte, Pedro Sánchez ha calificado de "muy doloroso y muy dramático" las muertes de migrantes en junio de 2022 en un salto masivo a la valla de Melilla, pero ha asegurado que la tragedia tiene un origen a miles de kilómetros de esa frontera". "Tiene que ver con la falta de oportunidades, con la falta de democracia y de libertades", ha indicado Sánchez quien ha garantizado que su Gobierno "está teniendo, ha tenido y seguirá teniendo una política migratoria humanista".

Y ha recordado que su ejecutivo ha trasladado al resto de líderes europeos la necesidad de "reforzar la cooperación con los países de tránsito y de origen".