Archivo - El municipio de Covarrubias (Burgos), en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE COVARRUBIAS - Archivo

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los municipios de Reto Demográfico --que cuentan con menos de 5.000 habitantes-- han dejado atrás años de pérdida de población ya que, entre 2018 y 2025, sumaron 204.582 nuevos habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que ha recopilado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

La llegada de nueva población conlleva este crecimiento, según destaca el MITECO, que enfatiza en que estos municipios registraron un saldo migratorio positivo de 529.720 personas.

Por el contrario, entre 2011 y 2017, los municipios de Reto Demográfico registraron un saldo migratorio negativo de 184.594 personas, ya que fueron más quienes se marcharon que quienes llegaron. Esa salida, sumada al resto de factores demográficos, se tradujo en una pérdida de 395.394 habitantes.

Las cifras más recientes muestran, por tanto, un cambio de tendencia en territorios que durante décadas han estado marcados por la despoblación. MITECO enfatiza en que la recuperación no se concentra en unos pocos núcleos, sino que se ha repartido por la gran mayoría de los pequeños municipios.

Así, ocho de cada diez localidades de Reto Demográfico aumentaron su padrón durante este periodo gracias a la llegada de nuevos residentes

La evolución de la población femenina es otro de los datos destacados del análisis: la llegada de mujeres a los pequeños municipios supone un reto mayor, ya que el mercado laboral del medio rural, más masculinizado, ofrece menos empleos acordes a su formación.

No obstante, la población femenina creció en términos netos en estos municipios, con un saldo positivo de 88.481 mujeres.