La Infanta Sofía bautiza a 'Ona', un cachorro que aspira a convertirse en perro guía

La Infanta Sofía Inaugura El Complejo Clínico Y Asistencial De La Fundación Once Del Perro Guía - ONCE

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Infanta Sofía ha inaugurado este viernes el nuevo Complejo Clínico y Asistencial de la Fundación ONCE del Perro Guía, una institución que, en sus 35 años de historia, ha facilitado cerca de 4.000 perros a las personas ciegas o con discapacidad visual para mejorar la autonomía y seguridad en sus desplazamientos.

Aprovechando su visita, la Infanta Sofía ha bautizado a uno de los seis cachorros que nacieron hace 20 días en el Centro, con el nombre de 'Ona' (bondadosa en euskera). Dentro de 24 meses, al igual que sus hermanos, 'Ona' mejorará la vida de una persona ciega.

Éste ha sido el segundo acto en solitario de la Infanta Sofía, tras haber entregado unos premios fotográficos con su nombre en diciembre de 2024. En esta ocasión, ha conocido las distintas etapas por las que transita la vida de un perro hasta convertirse en los ojos de una persona ciega --crianza, socialización, adiestramiento, vida diaria y jubilación--.

Además, ha realizado un recorrido por el bloque hospitalario y el de cría, donde ha acompañado a los cachorros de apenas dos meses en la recién estrenada Aula de Estimulación Sensorial.

Al evento han asistido también la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez; el delegado el Gobierno en Madrid, Francisco Martín; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de Boadilla del Monte, Francisco Javier Úbeda; y el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, entre otras autoridades.

Las nuevas instalaciones, con capacidad para albergar 175 perros, constan de dos edificios en forma de U, con cuatro bloques donde se han reubicado dependencias de cría, partos y camadas recién nacidas; los servicios veterinarios, laboratorio y hospital clínico; así como estancias de alojamiento temporal de hembras de cría y cachorros, lo que permite reducir procesos de trabajo, minimizar riesgos sanitarios y garantizar, más si cabe, el bienestar de cada perro.

"Estas instalaciones son una puerta abierta a la autonomía, libertad, seguridad e inclusión para cientos de personas ciegas que cada día se desplazarán por las calles y pueblos de nuestro país junto a un perro guía. Detrás de cada perro hay un proceso riguroso, humano y ejemplar, llevado a cabo por profesionales altamente cualificados y por una red de familias educadoras que, con generosidad, hacen posible esta extraordinaria labor", ha explicado Carballeda en la inauguración.

FAMILIAS EDUCADORAS Y USUARIOS

Tras la visita de las instalaciones, la Infanta Sofía ha conocido en un corrillo a familias educadoras de futuro perro guía como Jesús Enrique Barredo y Beatriz García, quienes ya educaron a una perra recién graduada ('Yadin'), socializan ahora a la labradora negra 'Jinny'. Por su parte, Raquel González y Luis Blasco están educando a 'Zafira', labradora amarilla, desde septiembre de 2025. Estos jóvenes de 27 años suman cuatro cachorros consecutivos de acogida, con dos de ellos ya graduados y otra perra en fase adiestramiento.

En el mismo grupo también se encontraban Javier Álvaro Ruiz y María Rodríguez, dos jóvenes personas usuarias de perro guía que han explicado a la Infanta Sofía cómo es su vida diaria junto a 'Ulrich' y 'Úbeda', sus respectivos perros guía. Cerraba el grupo el instructor Jorge Valle, y la supervisora de Cachorros, Gema Rodríguez.

La Infanta Sofía también ha asistido a una exhibición donde la instructora de movilidad, Cristina Ruiz, junto a 'Watson', uno de los perros guía, demostró cómo estos animales están capacitados para evitar obstáculos fijos y móviles, para avisar al usuario de cruces y escalones, y para buscar pasos de peatones, entradas y salidas de todo tipo de establecimientos e incluso localizar escaleras o paradas de autobús.

La directora de la Fundación ONCE del Perro Guía, María Jesús Varela, ha explicado que el complejo inaugurado "aglutina el conocimiento técnico y científico, la innovación tecnológica y una profunda vocación de servicio de los más de 80 trabajadores que componen la Escuela que, con profesionalidad y compromiso, trabajan a diario para que cada animal reciba los mejores cuidados y pueda desarrollar plenamente su extraordinaria labor".

¿CÓMO ES EL COMPLEJO?

La instalación dispone de parideras con pequeñas zonas de descanso para la madre y protectores perimetrales que garantizan la primera etapa de la crianza de los cachorros; medio centenar de perreras con frente acristalado; sala de estimulación temprana con materiales para trabajar el desarrollo cognitivo; dos quirófanos completamente equipados con la última tecnología y hospital con perreras individuales; y hasta 40 patios techados y 22 parques de suelta adaptados a las necesidades de cada bloque, para asegurar el esparcimiento y bienestar de cada perro.

La Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG) ha adoptado el modelo de las escuelas de perros guía europeas y norteamericanas. Las razas más utilizadas son labrador retriever, su cruce golden retriever y caniche gigante (este último como perro hipoalergénico), y pastor alemán.

Se trata de un servicio gratuito de la ONCE para las personas ciegas afiliadas a la organización. La formación completa de los animales hasta su entrega tiene una duración aproximada de entre 22 y 24 meses y el coste final de cada perro supera los 40.000 euros.