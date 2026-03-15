Plan International sigue la vida de 142 niñas de 9 países durante 18 años: "Mi vida será diferente a la de mi madre"

Archivo - Una madre adolescente mira al horizonte mientras sostiene en brazos a su bebé en Brasil - PLAN INTERNATIONAL/NATALIA MOURA - Archivo

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El informe 'Real Choices, Real Lives', realizado por Plan International a partir del seguimiento de la vida de 142 niñas de nueve países --Benín, Brasil, Camboya, República Dominicana, El Salvador, Filipinas, Togo, Uganda y Vietnam--, desde su nacimiento hasta los 18 años, revela mayores oportunidades educativas en comparación con sus madres pero, al mismo tiempo, "brechas sistémicas" que todavía dejan a muchas de ellas "atrás".

"Mi vida será diferente a la de mi madre porque tendré mi propia tienda, que yo misma administraré. Me casaré como mi madre, pero no tendré tantos hijos como ella", explicaba Djoumai, de 11 años, de Togo. "Creo que mi vida será diferente (a la de mi mamá) porque no voy a empezar a salir con chicos pronto", aseguró Fernanda, de 10 años y de Brasil. Por su parte, Leyla, de 11 años, de República Dominicana, advirtió de que no quería terminar como su madre, que solo estudió hasta el octavo grado. "A diferencia de ella, yo quiero una carrera, una buena vida", dijo a la ONG.

Estos son algunos de los testimonios que recoge el documento, que pone de relieve que las niñas superaron "ampliamente" el nivel educativo de sus madres. En concreto, el 65% de las participantes en el estudio estaban completando o habían completado la educación secundaria en 2024 y el 9% estaba asistiendo a la universidad, frente a la mayoría de sus madres que solo habían cursado educación primaria o no habían tenido acceso a la escuela.

Si bien, añade que las niñas "aún enfrentan enormes obstáculos para completar la educación secundaria" en estos países y que "la falta crónica de recursos financieros de su comunidad significa que muchas asistan a escuelas infradotadas y hagan el camino al colegio en condiciones inseguras".

Por otra parte, el informe revela que el 13% de las niñas participantes estaban casadas o en una unión cuando cumplieron 18 años frente a casi la mitad de sus madres.

El 91% informaron haber sufrido violencia antes de los 11 años y varias niñas dejaron la escuela como resultado de un embarazo no planificado y un matrimonio temprano y muchas no lograron retomar sus estudios, debido en su mayor parte al "estigma" que sufren en estos casos y a la falta de ayuda para el cuidado de sus hijos e hijas.

"Quiero estudiar, pero no tengo a nadie que cuide de mi hijo. Tengo muchas ganas de terminar el instituto", señalaba Melanie, de 17 años, de Filipinas. Por su parte, Folami, de 17 años, de Togo, cuenta que no va a la escuela porque ha tenido un bebé. "Fue mi decisión porque me avergonzaba mi embarazo", relata.

CINCO HORAS AL DÍA CUIDANDO

Asimismo, el informe muestra que las niñas pasaron un promedio de cinco horas y quince minutos al día haciendo trabajo de cuidado no remunerado "un factor clave que impulsa la desigualdad", según señala la ONG, pues "a medida que crecen, las niñas son cada vez más pobres en términos de tiempo, lo que restringe oportunidades educativas, formación ocupacional y momentos para socializar y descansar".

"No puedo salir a pasear y hablar con mis amigos. Ahora estoy ocupada con mis tareas escolares y cuidando a mis sobrinos y sobrinas", explica Reyna, de 16 años, de Filipinas. Mientras, Eleanor, de 17 años, de Benín, cuenta que la directora de su colegio la "expulsó porque no podía seguir el ritmo".

El documento también hace hincapié en las dificultades para recibir una atención sanitaria oportuna y de calidad, algo que se puso de manifiesto en las participantes que enfrentaron problemas de salud graves, como malaria, tuberculosis, dengue, malnutrición y anemia.

Además, el 14% de las niñas de la cohorte estaban afectadas por desnutrición y retraso del crecimiento, y muchas familias no pudieron costear el tratamiento en los primeros años.

"Los avances logrados en las últimas décadas demuestran que el cambio es posible, pero también que todavía no llega a todas las niñas por igual. Escuchar sus voces y situarlas en el centro de las decisiones que afectan a sus vidas es clave para proteger los derechos alcanzados y avanzar hacia la igualdad", ha afirmado la directora general de Plan International en España, Virginia Saiz Gómez, desde la 70 Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas (CSW70), celebrada en Nueva York.