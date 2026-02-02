La PMP y la FEMP acuerdan impulsar los derechos y el bienestar de los mayores en políticas locales

La PMP y la FEMP firman un convenio marco para priorizar los derechos y el bienestar de las personas mayores en las políticas de ámbito local. - PMP

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han firmado un convenio marco de colaboración con el objetivo de impulsar y reforzar los derechos y el bienestar de las personas mayores en las políticas públicas de ámbito local.

El acuerdo, suscrito por el secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, y el presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández, establece "una alianza estratégica para impulsar iniciativas en áreas clave que afectan al bienestar de las personas mayores residentes en todos los municipios de España", como ha informado la PMP.

Según la Plataforma, el convenio contempla el intercambio de información y documentación de interés, así como la cooperación en acciones relacionadas con el buen trato hacia las personas mayores y la promoción de un envejecimiento activo y saludable. También prevé la difusión de buenas prácticas y propuestas vinculadas a los cuidados centrados en la persona y en la comunidad, así como al abordaje de situaciones de soledad no deseada.

Otro de los ejes del acuerdo es el desarrollo de acciones formativas dirigidas al personal de las administraciones locales y a la ciudadanía, con el objetivo de sensibilizar contra el edadismo y dotar de herramientas técnicas para una intervención social "más humana y eficaz", según la Plataforma de Mayores y Pensionistas.

Asimismo, el convenio incluye el "fomento de un vínculo directo" entre el tejido asociativo de las personas mayores y las instituciones locales para "garantizar que las demandas ciudadanas en ámbitos como la accesibilidad universal, la vivienda o el transporte inclusivo lleguen de manera efectiva a los procesos de toma de decisiones municipales", ha señalado la PMP en un comunicado.

Martínez-Sicluna ha destacado la importancia de este acuerdo con una plataforma que agrupa a más de cinco millones de personas mayores y que "se implica en cuestiones tan relevantes como el envejecimiento activo y la soledad no deseada".

Por su parte, Fernández ha subrayado que el convenio "promueve acciones positivas para la integración y participación de las personas mayores en los municipios de todo el país".