El PP acusa al Gobierno de poner en "peligro de muerte a más de 5.000 mujeres" y Redondo les reprocha que metan "miedo"

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 9 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reprochado este jueves al vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, que "meta miedo a miles de mujeres víctimas de violencia machista", después de que el dirigente 'popular' haya preguntado si el Ejecutivo estaba "poniendo en peligro de muerte a más de 5.000 mujeres para trincar".

"Qué bajeza política, qué ruin, de los Santos, metiendo miedo a miles de mujeres víctimas de violencia machista, cuando sabe perfectamente que el sistema funciona y salva vidas a diario. Deje el electoralismo a un lado, aunque sea por respeto a las víctimas", ha asegurado Redondo en un mensaje en X, en respuesta al 'popular'.

La Fiscalía Europea (EPPO) ha anunciado este jueves que está llevando a cabo una investigación en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas de España por un presunto fraude relacionado con fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para controlar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por delitos de violencia de género.

En este sentido, Jaime de los Santos ha preguntado en la misma red social a la ministra si el Gobierno estaba "poniendo en peligro de muerte a más de 5.000 mujeres para trincar".

"Ministra ¿Estabais poniendo en peligro de muerte a más de 5.000 mujeres para trincar? No cabría mayor ignominia. La Justicia ya lo está investigando, pero el día 29 toca desalojaros definitivamente de vuestras poltronas porque sois muy peligrosos. Sobre todo para las mujeres", ha expuesto.

Tras la réplica de la titular de Igualdad, el dirigente del PP ha vuelto a responderle en la misma plataforma acusándola de haber pedido silencio a los empleados del servicio de seguimiento telemático sobre los fallos detectados en los dispositivos.

"Ruin, ministra, es pedir como pediste a los trabajadores de Cometa que guardaran silencio sobre los fallos en las pulseras para no perjudicar tu no labor al frente del Ministerio. Eso sí que es ruin. Y me pregunto si no es, además, criminal", ha replicado.