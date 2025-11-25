El PP acusa al Gobierno de "ser el más nocivo para las mujeres": "Legisla de forma imprudente y no corrige errores"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha acusado al Gobierno de "ser el más nocivo para las mujeres en las últimas cuatro décadas". "Legisla de forma imprudente, no detecta ni corrige fallos gravísimos en los mecanismos de proteccion y cuando ese mal funcionamiento se denuncia, ni se da por enterado ni depura responsabilidades", ha argumentado el PP en su manifiesto con motivo del 25N, en alusión a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y a los fallos en las pulseras de control de maltratadores.

Para el PP, es "inadmisible que una ministra reprobada por las Cortes y por las víctimas siga en el cargo" porque "las mujers víctimas de los agresores machistas no son cifras o datos estafíticos, sino personas en peligro sometidas a un sufrimiento extraordinario". Para los 'populares', sean "dos, cien, mil o un millón, cada una de ellas es suficiente para que los poderes públicos actúen con determinación y contundencia".

El Partido Popular ha incidido en fallos "de extrema gravedad" en alusión a las pulseras telemáticas antimaltrado que "han destapado un agujero negro de desproteccion que lejos de ser atajado por el Gobierno con inmediatez y transparencia se ha trato de ocultar por el Ministerio de Igualdad". Además, el PP se ha referido a la "ley del sólo sí es sí que continúa en vigor pese a sus gravísimas secuelas: más de un centenar de excarcelaciones y reducción de penas a más de 1.400 violadores y agresores sexuales".

A ello, suma el número de víctimas mortales a manos de parejas y exparejas que, en opinión del PP, demuestra que "no es posible ni prudente asegurar que se haya afianzado un patrón descente", después del "preocupante repunte de asesinatos de esta naturaleza en 2024 y el incremento de los casos de violencia de género". Estos datos hacen pensar a los populares que "el mal no está siendo erradicado, sino que muta y y adopta nuevas caras, sin que las respuestas estén siendo eficaces". "Esta realidad es insoportable", añade el comunicado.

En estas circunstancias, afirma que la obligación del Partido Popular es denunciar "que las mujeres están hoy más desprotegidas en España de lo que lo estaban hace unos años". "En vez de avanzar, hemos retrocedido", ha añadido la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo que asegura no conformarse con "homenajes y velas encendidas", a la vez que avisa de que no permitirá "que los espacios de consenso contruidos contra la violencia machista se puedan utilizar como coarta para enmascarar errores o dejación de funciones en la protección de las mujeres".

Asimismo, ha advertido de que "el Pacto de Estado contra la Violencia de Género no es un cheque en blanco", sino "un marco de exigencia y de rendición de cuentas para todos los que lo han suscrito, cada cual desde las competencias y responsabilidades que le corresponden".

Finalmente, los 'populares' "frente a las chapuzas letales y los eslóganes vacíos disfrados de falso feminismo", han expresado su compromiso "irrenunciable" contra la violencia machista que "no se limita a las palabras, sino que se sustenta en los hechos".