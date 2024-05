873468.1.260.149.20240521184431 La vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social del PP, Ana Alós interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 21 de mayo de 2024, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha pedido al Grupo Parlamentario Socialista que retire su proposición de ley para prohibir el proxenetismo, ya que considera que es "absolutamente insuficiente". Los 'populares' se habían convertido en clave para que la iniciativa salga adelante tras el anuncio de Sumar de que rechazará la propuesta.

"Después de todas las intervenciones que se han escuchado esta tarde aquí, yo le pido retiren la proposición de ley y a partir de ahí negociemos una ley integral contra la trata de las personas con fines de explotación sexual", ha solicitado la diputada 'popular' Ana Isabel Alós a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el debate en la toma en consideración de la ley contra el proxenetismo, que ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados.

En esta misma línea, Alós ha expuesto que la iniciativa socialista es "absolutamente insuficiente" y ha criticado al PSOE por hacer un "papelón", tras traer la misma proposición de ley después de haberla "aparcado" en la pasada legislatura. Además, ha pedido que reconozcan que "no existe voluntad política para abordar este asunto".

"Sacan ustedes del canjón su bandera abolicionista cada vez que tienen un problema como cortina de humo que ya nadie se cree. Señorías, el Partido Socialista es indigno el uso y el abuso que hacen ustedes del feminismo con fines electorales. Y por eso es precisamente ahora, a las puertas de unas elecciones europeas, por lo que traen de nuevo este asunto a este Pleno", ha denunciado.

Al igual que los socios de Gobierno, Alós ha reprochado al PSOE el traer "precisamente ahora, a las puertas de unas elecciones europeas" la proposición a Pleno.

"Desde el Partido Popular tenemos muy clara nuestra postura, siempre la misma, sin cambios de opinión en función de la ley de cómo soplan los vientos electorales o las necesidades políticas. Somos los primeros comprometidos en erradicar la violencia contra las mujeres", ha destacado.

MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN, APOYO, ACOMPAÑAMIENTO E INSERCIÓN

En este sentido, la diputada ha señalado que para acabar con la prostitución "no es sólo necesario penalizar a los explotadores", sino que también "hay que incorporar medidas de sensibilización, apoyo, acompañamiento e inserción".

Asimismo, ha avanzado que el PP, tras haber trabajado con las entidades especializadas y haber hablado con las mujeres que ejercen la prostitución, han redactado un texto contra la trata para confines de explotación sexual y cualquier otro fin. "Porque lo que no hemos hecho ha sido registrarlo para ponernos una medalla, lo que queremos es trabajarlo, acordarlo y sacarlo adelante en la Comisión del Pacto contra la Violencia de Género, que eso es lo que las mujeres que están explotadas necesitan", ha subrayado.

Igualmente, en declaraciones a los medios en la Cámara Baja, Alós ha recalcado que la proposición de ley socialista "ha sido utilizada únicamente con fines electoralistas" y ha reiterado su petición a que la retiren "si de verdad creen que lo que tienen que buscar es una solución a las mujeres que sufren explotación sexual y sometidas a la prostitución".

Igualmente, ha añadido que el problema de la iniciativa socialista es que es "incompleta" y que "solamente toma la parte punitiva". "El problema que tienen las mujeres que sufren explotación sexual es que necesitan una ley integral con medidas de acompañamiento, con medidas sociales que les permita tener una oportunidad para salir de la prostitución", ha concluido.

VOX DICE QUE LA INICIATIVA "NO ES SUFICIENTE"

Por su parte, la diputada de Vox María Ruiz ha precisado que la proposición de los socialistas "no es suficiente" para la formación liderada por Santiago Abascal. "Nuestro objetivo, señorías, es acabar con el proxenetismo y la trata con la fuerza de la ley, al origen del problema para cortar de raíz cualquier circunstancia que pudiera propiciarlo y trabajar para conseguir que ninguna persona, ninguna persona que no desee prostituirse se vea obligada a hacerlo", ha subrayado.

Igualmente, Ruiz ha dicho que los socialistas se comportan de manera "hipócrita" porque dice que no quieren reconocer que si las fronteras estuvieran cerradas a la "inmigración ilegal" se les acabaría el negocio a las mafias. "Si de verdad quisieran acabar con la lacra del proxenetismo, lo primero que harían sería cerrar las fronteras a la inmigración ilegal, porque no es humanitario colaborar con estas mafias para atraer a España personas a las que no podemos proteger, a las que no podemos proporcionar ni una vida digna, ni un trabajo digno, ni un hogar digno, ni un futuro digno", ha añadido.