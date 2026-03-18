El PP reprocha a Redondo que alabara el 8M a Sánchez como "superhéroe" y ella acusa al partido de aliarse con Vox

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reprochado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que alabara el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, "a su líder", Pedro Sánchez, como "superhéroe", mientras ella ha acusado al partido de aliarse con Vox.

"Fíjese, en torno al día 8M, el Día Internacional de la Mujer, usted se presentó en Castilla y León, en mi tierra, a un mitin. No a hablar de los problemas de las mujeres, no. A alabar a su líder. Superhéroe, lo llamó. ¿De verdad? ¡Qué bochorno!", ha asegurado este miércoles la diputada del PP Patricia Rodríguez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

En este sentido, Rodríguez ha preguntado a la ministra por su valoración de la situación actual de las mujeres en España después de casi ocho años de Gobierno. Así, ha iniciado su turno cuestionando "la causa de la caída de 20 puntos en los rankings internacionales de seguridad para las mujeres en España desde 2018" y por las medidas que está impulsando Igualdad para corregirlo.

En la réplica Rodríguez ha acusado a la ministra de "negacionismo" por, según ella, eludir responsabilidades por las consecuencias de la "chapuza" ley del 'solo sí es sí', por fallos en las pulseras telemáticas y por la ley trans. También ha censurado que el Gobierno vote en contra de prohibir el burka y el niqab. "Mire, se ha convertido usted en la antítesis de la lucha por la igualdad", ha subrayado.

Igualmente, la diputada 'popular' ha criticado especialmente la presencia de Redondo en un acto del 8M en Castilla y León. Según ha denunciado, la ministra acudió "no a hablar de los problemas de las mujeres, sino a alabar a su líder", al que ha dicho que calificó de "superhéroe". "¿De verdad? ¡Qué bochorno!", exclamó, cuestionando además la trayectoria del presidente del Gobierno y acusándole de haber utilizado a las mujeres "como cálculo electoral".

"A mi lo que me parece que es es un supermachista de libro, además. A Pedro Sánchez nunca le han preocupado los problemas de las mujeres por eso puso primero a una incompetente radical como Irene Montero al frente de la igualdad para después sustituirla por usted que ha demostrado que está dispuesta a callar todo con tal de mantenerlo en el poder. Señora Redondo no hay eslogan ni pancarta que tape tanta incompetencia", ha apuntado.

PP PIDE QUE DIMITA: "Y LLÉVESE A SU SUPERHÉROE"

Además, Rodríguez ha pedido la dimisión de la ministra. "Si de verdad le preocupa la seguridad de las mujeres, lo mejor que puede hacer es dimitir y marcharse y llévese a su superhéroe con usted", ha indicado.

Por su parte, la ministra ha defendido que el número de mujeres ocupadas ha pasado de ocho millones durante los gobiernos del PP a más de 10,3 millones en la actualidad y ha destacado la subida del salario mínimo interprofesional (de unos 700 euros a 1.221 euros), así como el aumento de la pensión media (de 930 a 1.565 euros). También ha subrayado la revalorización de las pensiones mínimas y no contributivas entre un 3% y un 11%, frente al 0,25% aplicado durante el mandato de Mariano Rajoy.

Por otro lado, Redondo ha respondido señalando la ausencia de la diputada 'popular' en las movilizaciones del Día Internacional de la Mujer. "Yo no me la encontré a usted en las calles el 8M", ha reprochado. Si bien, Rodríguez acudió a la manifestación del Movimiento Feminista de Madrid el 8M.

REDONDO SOBRE VOX: "SUPERVILLANOS EN MATERIA DE IGUALDAD"

De la misma manera, ha devuelto la acusación de "negacionismo" y la ha vinculado a los acuerdos de gobierno de los 'populares' con Vox. "Negacionista es votar y gobernar con los negacionistas, que son unos supervillanos en materia de igualdad", ha afirmado.

Asimismo, ha denunciado que el PP se haya opuesto "sistemáticamente" a los avances legislativos en igualdad y ha criticado los pactos autonómicos con la formación de Santiago Abascal, a los que ha calificado de "pactos de la vergüenza". En esta línea, ha citado como ejemplos la Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla y León, donde, según ha sostenido, tienen guardada en un "cajón" una ley contra la violencia de género. "Hay mucho por hacer, claro que sí, pero ustedes no lo van a hacer, porque jamás lo han hecho", ha recalcado.