PPiiNA insta a la corresponsabilidad para proteger a la infancia y a las familias por el 25N

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por los Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNA) ha hecho un llamamiento a la corresponsabilidad para proteger a la infancia y a las familias en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre.

Como argumenta la asociación, las políticas de cuidados no son sólo igualdad laboral sino que también implican prevención por lo que argumentan que cuando la sociedad facilita que ambos progenitores se responsabilicen del cuidado desde el nacimiento, no solo se reparte la carga sino que además se reduce la violencia estructural que afecta a mujeres, niños y niñas.

PPiiNA destaca el hecho de que la palabra "cuidados" aparezca por fin en el debate público y recuerda que lleva "20 años pidiendo permisos parentales que sean iguales, intransferibles, pagados al cien por cien y que se garantice la posibilidad de turnarse para que ambos progenitores puedan implicarse de verdad en la crianza", una reivindicación que implica transformar roles y prevenir desigualdades.

La asociación afirma que "hay una conexión lógica y empírica entre corresponsabilidad en el cuidado y menor riesgo de violencia, es decir, cuando las tareas domésticas y de crianza recaen mayoritariamente en las mujeres, se consolidan relaciones de dependencia económica, sobrecarga emocional y desigualdad profesional que facilitan formas de control y maltrato".

Por ello, añaden, aunque repartir el trabajo de cuidados no "suaviza" la gravedad de la violencia, "sí corrige condiciones estructurales que la sostienen porque se reduce la dependencia económica, aumenta la autonomía personal y se normaliza la presencia afectiva y responsable de los hombres en la vida cotidiana" con el fin de promover relaciones familiares "más igualitarias y seguras".

Además, por el 25 de noviembre, han difundido su cartel, recordando a las víctimas y haciendo un llamamiento a no tolerar la violencia, sin olvidar la prevención.