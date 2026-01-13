Las presidentas de Tribunales de Cuentas de la UE se comprometen a fiscalizar con perspectiva de género

Encuentro de Alto de Nivel de Presidentas de las EFS de la UE y Ucrania, en el Tribunal de Cuentas. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las presidentas de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de la Unión Europea y de Ucrania se han comprometido a impulsar la integración de la perspectiva de género en las estrategias, las fiscalizaciones y los marcos de actuación del control externo, como vía para reforzar la eficacia de las políticas públicas, la equidad y la confianza ciudadana en conexión con los valores de la Unión.

Este compromiso se recoge en la Declaración de Madrid, aprobada al término del Encuentro de Alto Nivel celebrado este martes y que ha sido organizado conjuntamente por el Tribunal de Cuentas de España y el Tribunal de Contas de Portugal.

A la reunión, organizada por los Tribunales de Cuentas de España y Portugal, han acudido las presidentas de las EFS de España, Portugal, Austria, Bélgica, Eslovenia, Grecia, Lituania, Rumanía y Suecia. Además, han participado la Defensora del Pueblo Europeo, Teresa Anjinho, y la presidenta de la EFS de Ucrania, Olha Pishchanska, que ha intervenido por videoconferencia como invitada especial. También ha acudido la secretaria segunda del Congreso, la socialista Isaura Leal.

VISIBILIZAR EL LIDERAZGO FEMENINO

El objetivo de esta reunión ha sido visibilizar el liderazgo femenino en el ámbito del control externo donde en los últimos años ha aumentado el número de mujeres responsables, compartir experiencias sobre igualdad dentro de las propias instituciones fiscalizadoras y reflexionar sobre cómo evaluar el impacto real de las políticas públicas sobre mujeres y hombres a través de la fiscalización del control externo.

El texto aprobado subraya también la importancia de reforzar la cooperación internacional y el intercambio de buenas prácticas, especialmente a través de las redes existentes en el ámbito del control externo europeo e internacional, con el fin de garantizar la continuidad y visibilidad de la agenda de igualdad.

Durante el encuentro, la presidenta del Tribunal de Cuentas de España, Enriqueta Chicano Jávega, ha destacado que "la igualdad entre mujeres y hombres no es una opción política, sino una responsabilidad institucional".

MEJORAR LA EFICACIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Chicano ha subrayado que "evaluar la igualdad a través de la fiscalización del sector público contribuye a mejorar la eficacia de las políticas públicas y a reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones".

Por su parte, el Tribunal de Cuentas de España cuenta con una trayectoria en igualdad desde la aprobación de sus primeros acuerdos en esta materia en 2010 hasta la incorporación legislativa de la fiscalización de la igualdad como objetivo transversal junto con la transparencia y la sostenibilidad en 2015, además de la aprobación del II Plan de Igualdad de la institución en diciembre de 2025.

En 2025 el Tribunal de Cuentas aprobó 57 informes de fiscalización, una moción y una nota. De estos informes, dos fueron específicos y en 40 se analizó algún aspecto de igualdad emitiendo 86 conclusiones y 21 recomendaciones. Asimismo, el Programa de Fiscalización de 2026 incluye tres fiscalizaciones específicas sobre igualdad de género, entre las que se encuentra la fiscalización de la contratación y el control del servicio integral de las pulseras telemáticas para maltratadores.