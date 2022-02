Primitiva, de 70 años, usuaria de teleasistencia: "Muchas veces me desoriento, pero con el GPS, Cruz Roja me guía"

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Española atendió en 2021 a 144.912 personas mediante su servicio de teleasistencia, que cumple ya más de 30 años, y que más allá del 'botón rojo' cuenta con una red de personas que dan apoyo emocional y acompañamiento en caso de emergencia.

En total se han realizado más de 10,8 millones de interacciones entre el personal que atiende el servicio y las personas usuarias, y 5,4 millones se generaron en situaciones de emergencia, según explica la ONG en un comunicado recogido por Europa Press.

Primitiva Sanabria tiene 70 años, vive sola en Madrid y desde hace cuatro años, es beneficiaria de la 'Teleasistencia' de Cruz Roja. "Gracias al personal que atiende este servicio, puedo ir al médico o a arreglar papeles. Cuando estoy en la calle, muchas veces me desoriento, pero con el GPS, ellos me van guiando y me dicen que vaya por esta calle o que gire por aquella otra", explica.

Hace unas semanas también llamó porque tenía temblores e, inmediatamente, le enviaron una ambulancia. Por eso, asegura que siente al equipo humano como si fueran sus "hijos o nietos".

Para Angelina, una mujer de La Bañeza, en León, el servicio de teleasistencia de Cruz Roja también le aporta tranquilidad. "Se portan muy bien conmigo, me llaman muchas veces para preguntarme si me hace falta comida o medicamentos, o si me encuentro bien. Yo estoy contenta porque estoy muy bien. Tengo el medallón con el botón rojo y si algo me pasa, me atienden enseguida", afirma.

Cruz Roja estudia las necesidades de quienes usan estos dispositivos para cubrirlas, y por eso apuestan por que cada vez más sean dispositivos proactivos y reacciones de forma autónoma.

"Pensemos, por ejemplo, en alguien que tiene un servicio que incluye la monitorización de sus rutinas. Si una noche se despierta para ir al baño, pero tarda mucho en regresar a la cama, podría significar que se ha caído. Entonces, sin que la persona tenga que activar ningún pulsador, el sistema avisaría proactivamente, aunque la persona no portara el botón rojo", explica el director del área de Servicios Tecnológicos Digitales de Cruz Roja, Carlos Capataz.

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Si bien, desde Cruz Roja precisan que la teleasistencia no es solo un servicio para personas mayores sino que también se ofrece a mujeres que sufren violencia de género, personas con enfermedades crónicas, que han sufrido un accidente u operación, cuidadoras, mujeres embarazadas, adolescentes, deportistas o cualquiera que se encuentre en situación de soledad.

"Es saber cómo se encuentran, ayudarles, y también prevenir y detectar otras necesidades", señala Carlos Capataz.

En función de la persona y sus necesidades, se puede recurrir a un tipo de Teleasistencia, u otra. Cruz Roja dispone de cuatro grandes bloques en constante desarrollo: el autocuidado y prevención de 'Cuidate+', el servicio de localización 'LoPe', la 'Teleasistencia domiciliaria', y la 'Teleasistencia móvil: +Independencia'. Además, existe el servicio de aplicación móvil pensado para quienes, ante una emergencia, quieren contar con ayuda inmediata y localización con sólo hacer un 'clic'.

En todos ellos, la base es la misma: existe un pulsador que conecta directamente a la persona, desde cualquier estancia de la vivienda, con el personal de Cruz Roja. Puede llevarse colgado o en la muñeca, e incluso puede mojarse.

En caso de emergencia, profesionales autorizados acceden al domicilio agilizando la atención y minimizando los daños. Además, es un servicio de compañía las 24 horas del día, los 365 días del año, e incluye contacto continuado, seguimiento, localización geográfica, recordatorio de medicación o citas médicas, unidad móvil e incluso custodia de llaves.

Además, la página web de Teleasistencia de Cruz Roja cuenta desde hace unas semanas con una versión accesible que permite a las personas ciegas, sordas o con dificultades visuales o auditivas acceder a toda la información del servicio.