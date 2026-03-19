La prohibición del burka y la regularización de migrantes disparan un 14% comentarios negativos en redes, según Oberaxe

Contenidos de odio retirados por las plataformas de Internet. - OBERAXE

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los comentarios negativos sobre personas extranjeras en redes sociales han aumentado un 14% en el mes de febrero y supone ya el 57% de los contenidos reportados por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe). Este incremento coincide con el debate sobre la prohibición del burka y la tramitación de la regulación extraordinaria de personas migrantes en situación irregular, según ha apuntado el Observatorio.

La segunda causa más frecuente de los mensajes denunciados es que se presenta al grupo como amenaza (un 26%), dato que desciende 10 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Los comentarios que promueven la expulsión del colectivo suponen el 7%. Por otro lado, hay un 3% de mensajes que incitan a la violencia.

La mayoría de los mensajes de discurso de odio se dirigieron a personas del Norte de África (un 63%). Los mensajes contra las personas musulmanas alcanzaron el 30%, lo que supone que se duplique la tasa de contenidos islamófobos respecto al mes anterior, que fue el 14%. Este aumento coincide con el inicio del Ramadán, así como con el debate político y social sobre el uso del burka en los espacios públicos.

Además, los mensajes contra personas afrodescendientes representaron el 11% de los comentarios reportados, lo que refleja un descenso respecto al mes anterior, que se situó en el 15%.

En el mes de febrero de 2026, las plataformas de redes sociales retiraron el 45% de los mensajes notificados -frente al 57%, que se suprimieron en enero. De ellos, un 11% se retiraron dentro de la primera semana, mientras que un 34% fueron eliminados tras notificarse como institución o verificador confiable (trusted flagger).

Además, el sistema FARO (Filtrado y Análisis de Odio en Redes Sociales), basado en Inteligencia Artificial, detectó en el mes de febrero 37.477 comentarios, lo que supone un 6,2 % más que los detectados el mes anterior.

TikTok es la plataforma mas eficaz en combatir los mensajes de odio y ha retirado del 81% de los contenidos reportados, de los cuales el 52% se eliminaron en las primeras 24 horas. Le sigue la plataforma X, con un porcentaje de eliminación del 64%; se alcanzó un 100% de retirada en esta plataforma vía trusted flagged. I

Instagram borró el 30% de los comentarios, con una mejora del 16% respecto al mes anterior. Facebook retiró el 26% de los contenidos reportados y de ellos el 79 % se borró a través de la vía trusted flagger y Youtube registró un 9% de contenidos suprimidos, de ellos el 80% vía trusted flagged.

Según el analisis de Oberaxe, durante el mes de febrero los mensajes en redes sociales relativos a la inseguridad ciudadana alcanzaron el 50%, lo que supone un descenso de 4 puntos porcentuales respecto a enero. Predominan las narrativas que vinculan la migración con la inseguridad ciudadana, al atribuir comportamientos agresivos o delictivos a personas extranjeras. En opinión del Observatorio, estos datos "evidencian la instrumentalización de la inseguridad ciudadana para reproducir narrativas xenófobas y racistas que consolidan estereotipos basados en datos falsos que impactan en la opinión pública".

El ámbito deportivo enmarcó el 20% de los mensajes analizados en este Boletín, lo que supone un incremento de 3 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Uno de los episodios que más discurso de odio suscitó fue el partido entre el Real Madrid y el Benfica, que se detuvo al activarse el protocolo contra el racismo debido a insultos al jugador Vinicius.

También las publicaciones en redes sociales de Lamine Yamal vinculadas con el Ramadán produjeron numerosos comentarios que cuestionaban su pertenencia a la selección española.