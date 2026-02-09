PSOE avisa, por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, de que la IA "perpetúa desigualdad entre hombres y mujeres"

Una mujer consulta su smartphone - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha hecho especial llamamiento a vigilar el desarrollo de la Inteligencia Artificial, clave del futuro de la humanidad, "en tanto en cuanto está sirviendo para perpetuar desigualdad entre hombres y mujeres, incorporando graves sesgos de género".

Así lo ha reflejado el Partido Socialista en su manifiesto publicado con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra este miércoles 11 de febrero.

La formación alerta de que los sesgos de la IA "no son un pequeño problema técnico, están afectando ya al acceso desigual de las mujeres al mercado laboral, al desarrollo científico y sanitario, al ámbito judicial o al sector financiero".

Por ello, insta a conseguir corregir esta situación y aprovechar las ventajas de una Inteligencia Artificial "que esté realmente al servicio de las personas y de la igualdad".

También ha recordado que, según datos del 2023, en España las mujeres "representaban solo el 28,6% del alumnado universitario en estudios STEM", con grandes diferencias entre ramas: casi paridad en ciencias naturales y matemáticas, pero únicamente 27,1% en ingeniería y 15,9% en TIC, a pesar de ser mayoría en el sistema universitario.

"La desigualdad aumenta al acceder al mercado laboral. En la UE, en 2024 las mujeres eran solo el 19,5% de las especialistas en TIC, un sector estratégico y en crecimiento", ha lamentado el PSOE, que ha reafirmado su compromiso "con la visibilidad y la memoria de las mujeres que han contribuido decisivamente al conocimiento".

Los socialistas ha destacado que España ha incorporado medidas de igualdad de género en I+D+I -planes de igualdad obligatorios, protocolos frente al acoso, eliminación de sesgos en selección y evaluación, distintivo de igualdad y transversalización de la perspectiva de género-, "un salto cualitativo para el sistema". Estas políticas se complementan con el III Plan de Igualdad del CSIC (conciliación, prevención, formación e indicadores de seguimiento).

"Vamos a seguir trabajando en el cumplimiento de la agenda feminista, por una sociedad más justa, por la igualdad de niñas y niños, de mujeres y hombres. Una sociedad donde la ciencia y la tecnología no sea otra brecha más que superar para las niñas y las mujeres, sino un ámbito en el cual desarrollarse en igualdad", recalca el PSOE, que invita a participar en las actividades del 11F, a compartir referentes y a difundir en redes con las etiquetas #11F, #WomenInScience, #GirlsInScience, #TodasHacemosCiencia.

El 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, establecido por Naciones Unidas para promover el acceso y la participación plenos y en igualdad de mujeres y niñas en la ciencia, la tecnología y la innovación.

En 2026, Naciones Unidas impulsa para este año la temática: 'Aprovechar las sinergias entre la inteligencia artificial, las ciencias sociales, las STEM y el sistema financiero: construir un futuro inclusivo para las mujeres y las niñas', ante el aumento de las desigualdades sociales, la integración de la IA, las ciencias sociales, las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM) y la economía se perfilan como un enfoque de cuatro pilares para acelerar el desarrollo inclusivo y sostenible.

Y por otra parte la UNESCO convoca bajo el lema 'De la visión al impacto: redefiniendo las STEM cerrando la brecha de género', orientando la acción hacia soluciones y buenas prácticas con especial foco en salud, ciberseguridad, Inteligencia Artificial y emprendimiento científico.