Juventud e Infancia recuerda que la prohibición de acceso de menores de 16 años a redes ya se tramita en el Congreso

Archivo - Un niño usa el teléfono móvil y una tablet.- Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La prohibición de acceso a redes sociales de menores de 16 años ya está recogida en el Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.

Según han recordado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, esta ley, que superó su primer examen en el Congreso el pasado mes de diciembre, eleva de 14 a 16 años la edad a partir de la cual las personas menores de edad pueden prestar consentimiento para el tratamiento de sus datos personales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes, durante su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, que va a prohibir las redes sociales a menores de 16 años y que implantará varias medidas para perseguir a las plataformas digitales y a sus directivos que no retiren contenidos "de odio e ilegales".

Posteriormente, fuentes del Ejecutivo, han precisado que llevará a cabo esta medida a través de prohibición expresa de acceso a menores en un nuevo artículo del Proyecto de Ley de Protección de Personas Menores de Edad en entornos digitales, que es la que actualmente está en tramitación parlamentaria. Esa prohibición -y en virtud del artículo 28 del reglamento de Servicios Digitales (DSA) y de las directrices publicadas por la Comisión- promoverá que las plataformas y redes sociales implanten sistemas de verificación seguros para garantizar el cumplimiento de esa ley nacional.

Según la ley que ya está en tramitación parlamentaria, para el caso de aquellas personas menores de 16 años, el tratamiento de sus datos solo será posible si consta el consentimiento de los padres o del titular de la patria potestad o tutela.

Tal y como explicó el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, en una entrevista concedida a Europa Press el pasado mes de diciembre, actualmente en España, los menores de 14 años no pueden abrir una cuenta en una red social, ni siquiera en Whatsapp (porque la ley les prohíbe ceder sus datos a una empresa privada). Si bien, advirtió de que muchos padres lo desconocen y abren cuentas para sus hijos.

En concreto, la futura ley de entornos digitales seguros establece en su disposición final sexta la modificación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

"El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de 16 años. Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento. El tratamiento de los datos de los menores de dieciséis años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela", reza el texto modificado, consultado por Europa Press.

LOS MENORES QUE YA LA TENGAN, PODRÁN MANTENERLA

Además, el proyecto de Ley recoge una disposición transitoria que permite a todos aquellos menores de 16 años que cuenten con red social en el momento de la entrada en vigor de la norma que mantengan su presencia en estas plataformas salvo que sus padres dicten lo contrario.

El proyecto de ley también recoge la obligatoriedad de las multinacionales tecnológicas de implantar en todos los dispositivos un control parental gratuito por defecto que permita a los tutores legales restringir y controlar el acceso de los menores a servicios, aplicaciones y contenidos perjudiciales para menores, cuya activación debe producirse por defecto en el momento de la configuración inicial del equipo terminal.

Asimismo, incluye la puesta en marcha y la obligatoriedad de las plataformas de incorporar sistemas efectivos de verificación de la edad, tal y como recuerdan desde Juventud.

En concreto, la futura ley incluye una disposición final séptima que modifica el artículo 89.1 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual que recoge las medidas que deben tomar los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma, para proteger a los menores y al público en general.

Con la reforma de la ley, se añade que estos prestadores deberán "establecer y operar sistemas de verificación de edad para los usuarios con respecto a los contenidos que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores que, en todo caso, impidan el acceso de estos a los contenidos audiovisuales más nocivos, como la violencia gratuita o la pornografía"; así como "sistemas de control parental controlados por el usuario final con respecto a los contenidos que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores".

Desde el Ministerio de Juventud e Infancia señalan que en el entorno digital ha regido hasta ahora "la ley de la selva" y, por ello, quieren "salvaguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de evitar que la industria tecnológica siga haciendo caja con los derechos de las personas menores de edad".

La futura Ley de Entornos Digitales también contempla la elaboración de una Estrategia Nacional para dar información, formación y acompañamiento a los entornos socioafectivos de niños, niñas y adolescentes, un texto que el Ministerio de Juventud e Infancia ya ha finalizado y que dará a conocer en las próximas semanas, según han precisado.