PSOE y socios afean al PP en el Congreso el uso "partidista" de las pulseras y 'populares' exigen la dimisión de Redondo

Archivo - La diputada del PSOE Andrea Fernández durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 22 de julio de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

PSOE y socios han afeado este martes al PP en el Congreso de los Diputados el uso "partidista" de los fallos en las pulseras de control telemático para maltratadores. Mientras, los 'populares' han aprovechado la defensa de su proposición no de ley para exigir la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

El PP ha vuelto a llevar a la Cámara Baja el debate sobre el sistema Cometa, encargado del funcionamiento de los dispositivos telemáticos para maltratadores. La iniciativa surge después de que la Fiscalía General del Estado (FGE) alertase en su Memoria correspondiente al 2024 de absoluciones por fallos en las pulseras.

En defensa de la iniciativa, Marta González, del PP, ha exigido la la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a la que acusa de "negligencia, ineptitud y ocultación" en la gestión del sistema de control telemático para maltratadores y de protección para víctimas de violencia de género.

Durante la intervención del Grupo Popular, la portavoz ha denunciado que la política española vive "niveles de escándalo tan desorbitados y tan continuados" que la ciudadanía "ya ni se sorprende". "Hemos entrado en un bucle de estupor e indignación en el que la responsabilidad ética y política ha desaparecido por completo", ha afirmado

También ha acusado al Ejecutivo de "arrogancia" y "falta de ética" por "seguir adelante como si nada, sin asumir errores, sin pedir perdón, sin ofrecer explicaciones detalladas".

Además, ha criticado que la ministra haya ofrecido "explicaciones evasivas y acusaciones infundadas", tras los fallos en las pulseras. En cuanto a estos dispositivos, ha dicho que Igualdad los adquirió "en plataformas como Aliexpress" y que estos "no estaban diseñados para este fin".

Asimismo, González ha reclamado que el Gobierno impulse una auditoría independiente del sistema, con el fin de evaluar en tiempo real su funcionamiento y evitar nuevos fallos. "La responsabilidad política no es una opción, es una obligación y la única salida digna en este caso es la dimisión y por eso hoy exigimos la dimisión de la ministra de Igualdad", ha concluido.

Mientras, Vox ha presentado una enmienda a la proposición no de ley de los 'populares', que ha justificado como "mejora técnica". En ella, ha reclamado que sea el Ministerio del Interior el que gestione el sistema de seguimiento de los dispositivos y la derogación de la Ley contra la Violencia de Género y la Ley del 'solo sí es sí'.

Durante su intervención, la diputada de Vox Rocío De Meer ha solicitado suprimir el "infame" Ministerio de Igualdad y el cierre de fronteras. "Lo que Vox quiere no es sólo que se esclarezcan los hechos, es que protejamos a las víctimas", ha destacado.

En el turno de los portavoces, la socialista Andrea Fernández ha acusado al PP de difundir "imprecisiones", de generar "alarma social" en relación con el sistema de pulseras telemáticas para maltratadores y de utilizar este asunto "con fines partidistas".

Asimismo, ha indicado que desde que se originó el "problema" con las pulseras, el Ministerio de Igualdad mantiene un plan de "seguimiento exhaustivo" del servicio.

También ha insistido en que "nunca se ha dejado de alertar" cuando un maltratador ha intentado vulnerar una orden de alejamiento y ha destacado que el 90% de las usuarias del sistema recomendarían su instalación a otras mujeres.

"Este Gobierno no tiene ningún problema con la transparencia ni con la rendición de cuentas. Ahora bien, en coherencia les esperamos a ustedes (al PP) en el Parlamento Andaluz para que den cuentas de la crisis de las mamografías, que esa sí ha tenido víctimas fatales", ha asegurado.

SUMAR PIDE "TRANSPARENCIA"

Esther Gil de Reboleño, de Sumar, ha pedido al PSOE y en concreto al Ministerio de Igualdad "transparencia" tras lo ocurrido en el sistema telemático, que ha tachado de "grave". También ha señalado que no se puede "seguir privatizando lo que es un servicio público".

"Ustedes (el PP) buscan convertir el dolor de las víctimas en ruido político y no se lo vamos a permitir. Pero tampoco vamos a mirar hacia otro lado cuando algo falla, porque las mujeres merecemos instituciones que estén a la altura", ha recalcado.

Por Podemos, Martina Velarde ha pedido la dimisión del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por la crisis en los cribados del cáncer de mama, que "sí que desprotege a las mujeres".

Igualmente, ha negado que las pulseras no funcionen y ha añadido que estos dispositivos "salvan vidas". "Estamos de nuevo ante un ataque organizado del Partido Popular contra los recursos de protección de las mujeres víctimas de violencia machista, pero también en contra de las políticas feministas", ha expuesto.

Por parte de Junts, Pilar Calvo, ha acusado a los 'populares' de buscar "la confrontación en un tema muy sensible que requiere autorresponsabilidad para no generar alarma social". Además, ha recordado que el Ministerio de Igualdad ha pedido a Fiscalía los informes para conocer el número de absoluciones. Por ello, Junts ha dicho que ve "prematuro" pronunciarse.

"Es importante hacer memoria de cuál debe ser el objetivo de la política y no es otro que mejorar la vida de todas las personas, especialmente para la vida de las mujeres que sufren agresiones machistas", ha afirmado.

Mientras, por ERC, Pilar Vallugera, ha tildado el discurso del PP de "absolutamente inadecuado". Aunque ha compartido la solicitud de datos, ha apuntado que no hace falta hacerla "con mentiras". En este sentido, ha denunciado que el PP utilice este tema como "arma arrojadiza", que "crea ansiedad, miedo, preocupación, inseguridad en las mujeres".

Por el BNG, Néstor Rego ha acusado al PP de estar haciendo una "utilización política" y ha pedido "respeto" para las víctimas. En la misma línea, ha reclamado una investigación "rigurosa y transparente" para saber qué es lo que ha ocurrido con el sistema de control telemático, "además de una autocrítica sincera y profunda desde el Gobierno". También tomar las "medidas pertinentes" para prevenir, "en la medida de lo posible", que vuelva a ocurrir.

Por PNV, Joseba Andoni Agirretxea, ha indicado que pedirán

"todas las explicaciones y declaraciones necesarias" y que el Gobierno "diga la verdad en todo", pero ha rechazado llevar a cabo "linchamientos gratuitos".

Por UPN, Alberto Catalán, ha dicho que el Ejecutivo es" culpable de haber permitido esta exposición y esta indefensión a las mujeres maltratadas". "Es culpable de haber ocultado intencionadamente los fallos de las pulseras antimaltrato", ha añadido.