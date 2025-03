Recortes en programas de nutrición amenazan la salud de los "niños mas vulnerables del mundo"

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las ONG Save the Children y Unicef han alertado de las consecuencias que supondrá para los niños "más vulnerables del mundo" el recorte de la financión internacional destinada a programas de nutrición. Así lo han manifestado en sendos informes con motivo de la Cumbre de Nutrición para el Crecimiento de París, que comienza este jueves y en la que se abordará los compromisos necesarios para reducir la desnutrición.

Save the Children estima que aproximadamente 1.120 millones de niños en el mundo --un 48% del total-- no pueden acceder a una dieta equilibrada y saludable y ha recordado que la malnutrición está relacionada con la mitad de las muertes de niños menores de 5 años. "Invertir en nutrición debería ser asunto de todos", dice Save the Children, que sostiene que por cada dólar invertido en nutrición, 23 dólares revierten en la economía local, según el Banco Mundial.

La organización ha recordado que en esta cumbre se ha estimado que el colapso de la financiación de la nutrición en el mundo puede interrumpir el tratamiento de 2,3 millones de niños gravemente desnutridos y provocar 369.000 muertes infantiles más cada año. Por esta razón, Save the Children ha prometido 663 millones de dólares para acabar con la desnutrición infantil en algunos de los entornos más difíciles del planeta.

Ante esta situación, la organización pide a los líderes mundiales que se comprometan con políticas que reduzcan el coste de los alimentos saludables, fortalezcan los sistemas de salud y protección social, y fomenten una transición hacia sistemas alimentarios sostenibles.

Unicef, por su parte, ha advertido de que 14 millones de niños se verán afectados por las interrupciones en los servicios de nutrición críticos y teme que los recortes en la financiación de los donantes podrían anular "décadas de prograso para los niños más vulnerables del mundo".

"A lo largo de las últimas décadas hemos logrado avances extraordinarios en la reducción de la desnutrición infantil a nivel mundial gracias a unos compromisos colectivos y a una inversión sostenida", ha afirmado Catherine Russell, directora ejecutiva de Unicef.

Así, según datos de la organización, desde el año 2000, el número de niños menores de cinco años con retraso del crecimiento se ha reducido en 55 millones "y se ha salvado la vida de millones de niños gravemente desnutridos". Sin embargo, la entidad considera que "estos abruptos recortes en la financiación revertirán drásticamente esos avances y pondrán a millones de niños en peligro".

17 PAÍSES DEL ALTA PRIORIDAD

Entre los efectos de los recortes en la financiación que afectarán 17 países de alta prioridad figura el hecho de que 2,4 millones de niños que padecen desnutrición aguda grave podrían quedarse sin alimentos terapéuticos listos para el consumo para lo que queda de 2025 y casi 2.300 centros vitales de estabilización, que proporcionan cuidados críticos para menores que sufren emaciación grave con complicaciones médicas, corren el riesgo de cerrar o de reducir drásticamente sus servicios.

Asimismo, cerca de 28.000 centros terapéuticos ambulatorios para el tratamiento de la desnutrición establecidos con ayuda de UNICEF están en peligro, y en algunos casos ya han dejado de prestar servicios.

Para hacer frente a la desnutrición infantil y materna a largo plazo, Unicef creó el Fondo para la Nutrición Infantil en 2023, con ayuda del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Commonwealth y del Desarrollo del Reino Unido, la Fundación Gates y la Children's Investment Fund Foundation. La organización sigue instando a los gobiernos, los aliados y los donantes filantrópicos a que contribuyan a este fondo que "salva vidas, así como a otros instrumentos de financiación flexible para la infancia y las mujeres".