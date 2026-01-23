Las redes sociales alcanzan en diciembre récord de mensajes racistas retirados con un 62% de los denunciados por Oberaxe

Tasa de retirada de contenidos racistas y xenófobos. - OBERAXE

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las redes sociales retiraron en diciembre un 62% de los mensajes de contenido racista y xenófobo denunciados por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE). La cifra supone la mayor tasa de retirada de comentarios al conseguir que las plataformas suprimieran un 62% de los mensajes notificados, frente al 51% que se suprimieron en noviembre.

De ellos, un 14% se retiraron en las primeras 24 horas, mientras que un 38% fueron eliminados tras notificarse como institución o verificador confiable (trusted flagger), como se desprende de los datos de monitorización del discurso de odio recogidos en el recientemente publicado boletín de diciembre y realizado a través del sistema FARO (Filtrado y Análisis de Odio en Redes Sociales).

A lo largo del mes de diciembre se monitorizaron cinco redes sociales: TikTok, X, Facebook, Instagram y Youtube. En ellas se detectaron 28.978 mensajes (la cifra más baja del año), por lo que se elevan a 808.176 el total de mensajes detectados a lo largo del año 2025. El dato del mes de diciembre supone además un importante descenso en relación a los mensajes detectados en noviembre, con 10.076 comentarios menos detectados respecto al mes anterior.

Como ha afirmado el director del Oberaxe, Tomás Fernández Villazala, "este es el resultado de un intenso trabajo en el día a día, mano a mano con las distintas redes sociales", al tiempo que ha destacado que "hemos conseguido un 62% de retirada de los mensajes, lo que nos ayuda cada día a lograr una sociedad más justa, respetuosa y multicultural".

La plataforma TikTok ha continuado en diciembre aumentando su tasa de retirada hasta el 86% de los contenidos reportados, frente al 79% que eliminó en noviembre. Le sigue la plataforma X, con un porcentaje de eliminación del 67%, Facebook con un 42% de comentarios eliminados, Instagram, el 38% y Youtube, con un 32% de retirada de contenidos denunciados.

Las redes sociales retiraron el 24% de los contenidos notificados como usuario normal --no como institución verificable--, un dato que supone un aumento respecto a noviembre, cuando la retirada por esta vía se situó en el 9%.

En relación con el plazo de efectividad, el 14% ha sido retirado en las primeras 24 horas, el 4% en 48 horas y el 6% restante a lo largo de la primera semana tras la notificación. Esto pone de relieve, según Oberaxe, diferencias en la efectividad de las distintas vías de verificación, y "demuestra la necesidad de reforzar los mecanismos de moderación y mejorar la eficacia de los reportes realizados como usuarios normales, no institucionales".

CONTENIDOS VINCULADOS CON PERSONAS DEL NORTE DE ÁFRICA

Un 70% de los contenidos analizados se referían a personas del norte de África, lo que supone un descenso de seis puntos porcentuales respecto al mes anterior. Además, los comentarios referidos hacia personas musulmanas apenas suponen una variación respecto al mes anterior con un 18%. Mientras que los afrodescendientes protagonizan un 9% de los mensajes vinculados con discurso de odio.

Atendiendo al tipo de contenido, los comentarios que deshumanizan a las personas extranjeras siguen siendo los más frecuentes, a pesar de que han experimentado un descenso significativo pasando de un 68% en noviembre a un 46% en diciembre, pero siguen siendo los más frecuentes y contribuyen a la normalización de las actitudes hostiles.

Además, se duplica el porcentaje de mensajes que presentan al grupo de las personas extranjeros como amenaza y fomentan la percepción de estas personas como un peligro ya que alcanzan un 28% frente al 13% del mes anterior.

Los mensajes que incitan a la expulsión suponen un 14%, los que incitan a la violencia, un 6% y los que alaban a quienes fomentan discursos hostiles suponen un 5%, todos ellos suponen un repunte de 3 puntos respecto al mes anterior lo que implica un incremento de mensajes hostiles y que legitiman la violencia contra estas personas. En el 92% de los mensajes el contenido es además agresivo explícito, "lo que refleja altos niveles de hostilidad y contribuye a la polarización social".

Los episodios que más mensajes eliminados por odio hubo en redes sociales estaban vinculados principalmente con la inseguridad ciudadana, con un 57% del total. Entre los episodios más frecuentes destacan el conflicto armado (20%) en relación con la guerra entre Israel y Palestina, que fue detonante de comentarios con contenido antisemita e islamófobo con mensajes que justifican la violencia. También destacan en relación con el terrorismo (16%) los mensajes de odio retirados tras los atentados en Bondi Beach, en Australia.

Respecto al ámbito económico, que concentra un 14% de los mensajes detectados, Oberaxe destaca los comentarios tras el desalojo en Badalona de una antigua escuela de secundaria en la que residían 400 inmigrantes.