Redondo acusa a Ayuso de "devaluar" las políticas feministas contra la violencia machista: "Lo tergiversa todo"

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "devaluar" las políticas feministas contra la violencia machista, tras el anuncio de crear un centro para hombres que sufran agresiones sexuales.

"Y cuando ella habla con ese desparpajo está, yo creo que equivocándose, yo espero que desde la desinformación y la falta de conocimiento, porque como digo, confunde todo, lo tergiversa todo y lo que es más grave, está devaluando las políticas feministas y de lucha contra una de las gravísimas cuestiones y problemas que tiene planteada esta sociedad, que es la violencia machista, que mata", ha asegurado Ana Redondo en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Para la ministra, el anuncio de Ayuso es "temerario" y "muy poco responsable". A su juicio, todas las víctimas merecen "respeto y recursos", pero "no es comparable" la dimensión que tiene la violencia ejercida contra las mujeres, con las violencias que pueden recibir hombres.

"Y me gustaría también decirle a la presidenta Ayuso que cuando hable de igualdad hable con un poquito más de respeto, porque en las declaraciones lo mezcla todo. Y hay que decirle claramente que igualdad no es identidad. Y creo que ella ha confundido dos términos que en nuestra Constitución y en la jurisprudencia constitucional están claramente diferenciados. Igualdad no es identidad", ha destacado la ministra.

Además, ha denunciado que el negacionismo de la derecha y la ultraderecha, que ha dicho que representa Ayuso, "mata y es muy peligroso para la convivencia".

En este sentido, ha recalcado que la violencia de género es un "problema de derechos humanos de primera magnitud" en España. Así, ha recordado que este año han sido asesinadas 54 mujeres por violencia de género y 1.276 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos.