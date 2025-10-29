Redondo avisa de que la Navidad son "momentos especialmente difíciles" para la violencia machista y pide estar "atentos"

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, a 4 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha avisado este miércoles de que la Navidad son "momentos especialmente difíciles para la violencia de género y ha pedido estar "atentos".

"Es importante que los entornos, que las familias, los entornos laborales, si conocen la situación denuncien, sobre todo porque nos vamos a enfrentar con los peores momentos del año. Estos meses, en torno a las Navidades, son momentos especialmente difíciles. Es donde se concentra el mayor número de asesinatos por violencia machista, por violencia de género", ha asegurado la ministra.

Así lo ha puesto de manifiesto en un vídeo-comunicado difundido por su departamento tras el minuto de silencio en repulsa por el último asesinato machista cometido en la provincia de Murcia, que ha tenido lugar en la sede del Ministerio de Igualdad.

En esta misma línea, Redondo ha hecho un llamamiento a toda la población y en concreto a los entornos de las víctimas de violencia de género para que estén "atentos", "den la voz de alarma" cuando conozcan algún caso y que denuncien. "Es importante, aunque sabemos la dificultad que tienen y que muchas veces su situación hace imposible esa denuncia", ha admitido.

No obstante, ha insistido en que los entornos son "imprescindibles para salvar vidas y para seguir avanzando". Igualmente, ha destacado que la lucha contra la violencia de género es "de toda la sociedad, de toda la democracia".

El Ministerio de Igualdad elevó este martes a 33 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año 2025 y a 1.328 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras confirmar el caso de una mujer en Murcia.

Según informó el departamento que dirige Ana Redondo, la víctima es una mujer de 19 años, asesinada presuntamente por su expareja. Su cadáver fue localizado el domingo 26 de octubre y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

De las 33 víctimas mortales de este año, ocho de ellas (24,2%) contaban con denuncias previas, de las que seis (75%) habían sido interpuestas por la víctima y dos (25%) por otros.