Redondo celebra la inclusión del fútbol femenino en La Quiniela: "Hoy metemos un gol a la desigualdad"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha celebrado la inclusión de partidos de la Liga F Moeve en La Quiniela, que contará a partir de ahora con cuatro encuentros de la máxima competición femenina en cada jornada.

"Hoy metemos un gol a la desigualdad. El fútbol femenino se incorpora a La Quiniela. Es un gran avance, un gran avance de justicia, un gran avance en igualdad y un gran avance para que el fútbol femenino tenga visibilidad y también, por qué no decirlo, recursos económicos", ha asegurado la ministra en un vídeo difundido por su departamento.

De la misma manera, Redondo ha explicado que la brecha salarial entre lo que cobran los profesionales del fútbol masculino y las del femenino "es nada más y nada menos que del 744%". "Fijaos, 190.000 euros de media para los jugadores frente a 22.500 euros de media para las jugadoras. Nuestras jugadoras que lo han ganado todo y muchas que dan todo para seguir compitiendo", ha argumentado.

Finalmente, ha dicho que se trata de "un día importante para España", que ha añadido que da "un paso más por la igualdad", con el objetivo de que el deporte femenino "siga adelante".

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la inclusión estable de partidos de la Liga F Moeve en La Quiniela, que contará a partir de ahora con cuatro encuentros de la máxima competición femenina en cada jornada, en una medida orientada a impulsar su visibilidad y reforzar su financiación y profesionalización.

La decisión se articula a través de un Real Decreto incluido en el orden del día del Gobierno, que modifica el actual modelo del juego estatal, hasta ahora limitado a encuentros de Primera y Segunda División masculinas, para dar cabida también al fútbol femenino.

La iniciativa, promovida por el Consejo Superior de Deportes (CSD), que preside José Manuel Rodríguez Uribes, permitirá además que los clubes de la Liga F Moeve participen en los ingresos generados por La Quiniela, en línea con el sistema ya vigente en el fútbol masculino.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado el alcance de la medida en una publicación en la red social 'X', donde ha asegurado que "el fútbol femenino entrará en La Quiniela y sus clubes participarán en sus ingresos". "Hoy damos un paso más para que la Liga F española siga siendo una referencia internacional", ha añadido.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que "profesionalizar el fútbol femenino es mucho más que una medida deportiva: es una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo".