Redondo destaca 30 medidas de Igualdad en 2026: ley de violencia vicaria y lucha contra terapias de conversión

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la inauguración del curso ‘Violencia digital contra las mujeres’, en el Hotel Victoria, a 15 de julio de 2026, en San Lorenzo de El Escorial, Madrid (España). El curso se enmarca en los Cursos de Verano de la - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha hecho balance de la primera mitad del año y ha reivindicado el impulso de una treintena de medidas en materia de derechos de las mujeres, como la lucha contra la violencia machista o la ley de violencia vicaria.

En un vídeo difundido por el Ministerio de Igualdad, Redondo ha destacado que, durante este periodo, se han realizado desde cambios legislativos a reformas de estatutos de organismos y mejoras en contratos y programas ya existentes.

Entre las medidas legislativas, ha citado la ley contra la violencia vicaria, que "establece que un maltratador nunca puede ser un buen padre" y que, por tanto, la patria potestad y la guarda y custodia "no podrán ser ejercidas por hombres maltratadores", entre otras.

Además, la titular de Igualdad ha repasado la aprobación de dos estatutos considerados "muy importantes". Por un lado, el Estatuto de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que se hará cargo de las denuncias por discriminaciones de todo tipo recogidas en la conocida como ley Zerolo. Por otro, el estatuto del Instituto de las Mujeres, que busca reforzar sus funciones, blindar su actividad frente a cualquier interrupción y dotarlo de más capacidad y competencias tras cuatro décadas de funcionamiento.

Asimismo, ha reivindicado la creación de la red de mujeres gitanas "para que puedan defender mejor sus intereses y derechos", al tiempo que ha destacado una reforma del Código Penal contra las "pseudoterapias de conversión dirigidas a personas LGTBIQ+".

Redondo ha agregado que el Gobierno ha avanzado con "determinación" contra la publicidad de los vientres de alquiler, al considerar que suponen una forma de explotación de las mujeres, especialmente de las más vulnerables, y ha insistido en la necesidad de limitar y sancionar este tipo de anuncios.

"Estamos siendo también muy exigentes con las inversiones del Pacto de Estado contra la violencia de género y estamos exigiendo a las comunidades autónomas y a los municipios que nos den cuenta de dónde van esos recursos porque tienen que ir donde son necesarios, es decir, a la formación, a la sensibilización al cambio de la cultura machista en una cultura de la paz y de la igualdad", ha manifestado.

En cuanto a la atención a las víctimas, la ministra ha subrayado que se han mejorado "de forma muy sustancial" los contratos del servicio telefónico 016 y de Cometa, dos dispositivos que ha definido como "esenciales" para la protección de las mujeres víctimas de violencia de género.

Por último, Redondo ha destacado la inversión de 142 millones de euros en colaboración con las comunidades autónomas en el marco del Plan Corresponsables, para que la corresponsabilidad sea una realidad en España y "se vaya achicando la brecha de cuidados".