Redondo pide un debate público sobre la conciliación de las madres: "Necesitamos que la sociedad cambie la perspectiva"

La presidenta de la Asociación Yo No Renuncio y fundadora del Club de Malasmadres, Laura Baena (i), entrega a la ministra de Igualdad, Ana Redondo (d), 1.000 cartas de renuncia de las madres de España - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha señalado que es necesario "un cambio de perspectiva y un debate público, un debate social", sobre la conciliación de las madres, porque es un tema que "compete a todos".

"Necesitamos que la sociedad cambie la perspectiva, cambie la mirada y que la corresponsabilidad y la conciliación estén en el centro de la vida del día a día de las mujeres, de las familias y de todos", ha subrayado este miércoles Redondo en declaraciones a los medios tras reunirse con la asociación Yo no renuncio y el Club de Malas Madres en el Ministerio.

La responsable de Igualdad ha defendido a las madres que "quieren seguir manteniendo sus empleos y sus carreras profesionales". "Este tema nos compete como sociedad, nos compete como mujeres, pero también nos compete como familias y como hombres. Estamos todos concernidos con la conciliación", ha agregado.

Aunque ha recordado que desde el Ministerio se han puesto en marcha algunos planes al respecto, como el Plan Corresponsables, Redondo ha reconocido que es "necesario" seguir implementando medidas. "Necesitamos que socialmente este tema esté en el debate público, esté en el debate público en las empresas, en los sindicatos, esté en el debate público en las instituciones y, por supuesto, también en la política", ha comentado.

En una sociedad que quiere "ser igualitaria y que quiere ser justa" y en una democracia que "tiene que luchar por la igualdad entre hombres y mujeres", la ministra ha asegurado que la conciliación es "una cuestión esencial".

"Nuestro compromiso es completo. Vamos a trabajar estos años juntas, estoy convencida de que vamos a avanzar y también creo que ese debate social es interesante", se ha comprometido la ministra de Igualdad tras recibir de manos de la presidenta de la Asociación Yo No Renuncio, Laura Baena, 1.000 cartas de renuncia de las madres de España con el objetivo de visibilizar la situación de muchas mujeres que se ven "empujadas" a renunciar cuando son madres "por la falta de medidas efectivas de conciliación".

La presidenta de la Asociación Yo No Renuncio y fundadora del Club de Malasmadres considera que las madres se han sentido "durante muchos años abandonadas por toda la sociedad, por las instituciones, por la falta de políticas públicas, por la falta de compromiso empresarial y por entender que los cuidados tienen que estar en el centro".

Así, ha incidido en que las mujeres no pueden "ser expulsadas del mercado laboral cuando llega la maternidad". "Tenemos que reconocer y luchar por un reconocimiento social y económico de la maternidad en el que se entienda que nosotras, las madres de España, damos bienestar social y que no somos un problema para la sociedad, sino que al revés, que realmente tenemos que tener un valor", ha reclamado.

Precisamente, Baena ha recordado que tuvo que renunciar a su carrera profesional por ser madre. "Y no soy una, sino que somos seis de cada diez mujeres que renunciamos a nuestra carrera profesional cuando llega la maternidad", ha afirmado.

"Sin conciliación no hay igualdad posible y no podemos seguir soportando las madres el coste emocional, económico y social que supone la maternidad", ha sentenciado la presidenta de la asociación Yo No Renuncio.