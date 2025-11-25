Redondo pide "grandes consensos" para avanzar a la "igualdad real" a su llegada a la marcha de Foro Feminista

1030390.1.260.149.20251125183651 La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la manifestación del Foro Feminista de Madrid por el 25N - EUROPA PRESS

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La ministra de igualdad, Ana Redondo, ha pedido "grandes consensos" para avanzar a la "igualdad real".

"Desde el Gobierno de España queremos consensos, queremos grandes consensos para transformar la sociedad y avanzar hacia la igualdad real de oportunidades contra la violencia machista", ha asegurado.

Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a medios antes de participar en la marcha organizada por el Foro de Madrid en la capital, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer.

La ministra ha lamentado que dichos consensos "se han roto" recientemente en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde -según ha denunciado- no se ha logrado un acuerdo por el PP.

En este sentido, ha dicho sobre el PP que no se puede querer "sorber y soplar" y le ha invitado a aclararse en materia de violencia machista.

Redondo ha indicado que "no caben medias tintas" y en este momento contra la violencia de género y ha llamado a defender "lo conseguido, lo conquistado y seguir dando importantes pasos adelante".

Asimismo, la titular de Igualdad ha celebrado el nombramiento de Teresa Peramato como fiscal general del Estado, aprobado en el Consejo de Ministros. Redondo ha destacado su trayectoria de más de 35 años y su dedicación a la lucha contra la violencia machista.