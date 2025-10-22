Redondo presentará "dentro unos días" o "semanas" los nuevos pliegos del contrato de las pulseras que incluye "mejoras"

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, presentará "dentro de unos días, dentro de unas semanas" unos nuevos pliegos del contrato para gestionar las pulseras antimaltrato, que incorporan "todas esas mejoras" tras los fallos detectados en 2024.

Así lo ha explicado la titular de la cartera de Igualdad a la diputada de Vox Rocío Aguirre Gil de Biedma, en una interpelación urgente en el Congreso sobre las medidas que está poniendo en marcha el Gobierno para solucionar los problemas del sistema de seguimiento por medios telemáticos de las prohibiciones de aproximación impuestas en materia de violencia de género y violencia sexual.

"Qué irónico y qué contradictorio que sea un partido negacionista el que pida aquí que comparezcamos para dar respuesta de lo que es un sistema que desde 2009 funciona para proteger a las mujeres", ha afirmado Redondo, que ha señalado que Vox sostiene que "no hay un problema estructural de violencia de género" y la intervención de la diputada "reconoce lo contrario".

En este punto, la ministra de Igualdad ha reclamado a la bancada de Vox: "Sean coherentes. Si no creen en esta violencia, no hagan el paripé subiendo a esta tribuna".

En su intervención, Redondo ha asegurado que el sistema "funciona y va mejorando" y ha insistido en que es un modelo que "copian otros países de la Unión Europea porque salva vidas a diario". "No hay una tecnología infalible, no hay un sistema a prueba de todo, pero somos un referente internacional en la defensa y en la lucha contra la violencia machista y la violencia de género", ha subrayado.

La ministra también ha pedido a Vox que "rectifique" los "bulos y mentiras" que, a su juicio, han generado en torno a las pulseras de geolocalización, y ha asegurado que "las pulseras de AliExpress nunca han sido de AliExpress" y que "ninguna mujer portando dispositivo ha sido asesinada". "Ustedes y las señorías del PP, rectifiquen, rectifiquen, porque esos bulos generan miedo y terror en las víctimas", ha advertido.

Redondo ha insistido en que "este gobierno de Pedro Sánchez defiende a las mujeres, siempre lo ha hecho y siempre lo hará" y ha anunciado que en las próximas semanas presentarán "unos nuevos pliegos donde se producen todas estas mejoras" en el sistema de protección.

Previamente, la diputada de Vox Rocío Aguirre Gil de Biedma ha arremetido contra la ministra, que "presume de formar parte del Gobierno más feminista de la historia" y decir que "su único afán es proteger a las mujeres", cuando "lo que realmente" está haciendo el Ejecutivo "es desprotegerlas y dejarlas totalmente indefensas".

Además, ha criticado que hayan aprobado un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, apoyado por todos los grupos parlamentarios menos Vox, que es "un absoluto y total fracaso". "Ustedes se han gastado, desde 2017, 3.000 millones de euros y las muertes no han bajado", ha añadido.

Aguirre Gil de Biedma ha denunciado que el sistema Cometa, la "medida estrella" de Igualdad para proteger a las mujeres, "no funciona", que es un "desastre" y una "chapuza", y que el Gobierno "ha mentido" sobre los fallos de este dispositivo. "Ustedes sabían que había problemas recurrentes con las pulseras porque se lo habían dicho los trabajadores de la sala Cometa", ha insistido, al tiempo que ha reclamado que el sistema sea gestionado por el Ministerio del Interior y no por el departamento de Ana Redondo.

La diputada de Vox ha exigido la dimisión de Redondo, asegurando que "su negacionismo deja a las mujeres completamente desprotegidas y en peligro de muerte". "Si usted fuera la consejera delegada de una empresa privada y el resultado de su gestión al frente de la misma hubiera sido este desastre, usted hubiera sido cesada de inmediato, porque es que usted está incapacitada para gestionar nada", ha indicado