Redondo prevé acudir este año a Valladolid por el Día de la Mujer

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante el acto ‘Igualdad Digital Ya’, en la sede del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a 5 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, tiene previsto acudir este año a Valladolid por el Día de la Mujer, que se celebra este domingo 8 de marzo, según han confirmado fuentes de su departamento a Europa Press.

En este sentido, la ministra no descartó este lunes en rueda de prensa viajar a Valladolid para celebrar el Día de la Mujer, donde hay convocada por colectivos feministas una marcha desde la plaza de la Fuente Dorada. Precisamente, este año los actos coinciden con la campaña de las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo Castilla y León.

"Es verdad que me gustaría estar en Madrid. En los últimos años he estado en Madrid, pero me han invitado a participar en la manifestación en Valladolid, en mi ciudad, y creo que es un momento también muy adecuado para estar en Valladolid el 8M", aseguró Redondo en la presentación de la campaña por el 8M.

El 8 de marzo del año pasado, la ministra acudió a las dos marchas convocadas en la capital, a la del Movimiento Feminista de Madrid y a la de la Comisión 8M. Precisamente, en un desayuno previo de Europa Press aseguró que no se sentía "mal recibida" en "ninguna de las asociaciones feministas, en absoluto". Además, declaró que "cuando uno va con honestidad y con capacidad de entender, no tiene por qué ser mal recibida".

Asimismo, al igual que en años anteriores, este 2026 el feminismo volverá a marchar dividido en Madrid, con dos marchas diferentes, aunque saldrán a la misma hora, a las 12:00. Por una parte, el Movimiento Feminista de Madrid recorrerá las calles de la capital en una manifestación que saldrá desde Cibeles y finalizará en Plaza de España, con el lema 'Frente a la barbarie patriarcal, feminismo internacionalista' y el sublema 'Ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas'.

Mientras, feministas de la Comisión 8M marcharán desde Atocha, a las 12.00 horas, hasta el metro de Sevilla, bajo el lema 'Feministas Antifascistas. Somos más. En todas partes'.