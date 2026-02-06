Redondo ve en la regularización de migrantes una "oportunidad" para la lucha contra la mutilación genital femenina

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, atiende a los medios antes del Comité de Crisis del Ministerio de Igualdad, en el Ministerio de Igualdad, a 4 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ve en la regularización extraordinaria de migrantes anunciada por el Gobierno una "oportunidad" para la lucha contra la mutilación genital femenina.

"Y esa es una oportunidad también para la lucha contra la mutilación genital femenina, porque con papeles, con esa regularización tan importante, vamos a tener también un instrumento en nuestras manos para seguir reivindicando la dignidad de las mujeres, los derechos y la igualdad", ha asegurado Redondo, con motivo del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina.

Así lo ha puesto de manifiesto en el acto 'Del compromiso a la acción: avances, retos y nuevas estrategias en el abordaje de la Mutilación Genital Femenina', organizado por la Red Estatal Libres de Mutilación Genital Femenina en el Círculo de Bellas Artes.

Igualmente, la ministra ha subrayado que la regularización "es una oportunidad para muchas familias, para muchas mujeres, para muchas niñas que no van a estar en una situación de desventaja, que no van a estar en una situación de mayor vulnerabilidad y que van a gozar en España de los derechos de cualquier persona".

En esta misma línea, Redondo ha expuesto que la lucha contra la mutilación genital femenina es una "prioridad" y se ha comprometido a trabajar con la Red en el pasaporte que proponen para acabar con esta práctica. "Y hoy quiero comprometer al Ministerio en esta iniciativa y vamos a trabajar juntas para que ese pasaporte tenga más fuerza, llegue a más gente, y sea un instrumento útil contra la mutilación genital femenina en todo el mundo", ha apuntado.

De la misma manera, ha recalcado que la mutilación "genera enormes problemas para las víctimas", por lo que ha llamado a "visibilizar" el "problema". "Antes de reconocer los avances, nos perderemos en la desesperanza, y eso tampoco podemos consentirlo, no nos lo podemos permitir, la desesperanza es lo último. Hemos avanzado, habéis avanzado, la red es cada vez más potente, más poderosa, va avanzando, pero hay todavía mucho que hacer", ha reconocido.

TRADICIONES "REALMENTE PERJUDICIALES"

También ha incidido en la prevención, que ha dicho que es "clave" para "reconocer que hay tradiciones que son realmente perjudiciales" para "la sociedad que las permite" y "el mundo que las consiente". "Es una perversión mantener determinadas tradiciones que vulneran los derechos básicos, los derechos esenciales, los derechos fundamentales de las mujeres. No puede haber una tradición ni una cultura que sea humana, que vulnere y violente a las mujeres como lo hace la mutilación", ha indicado.

Del mismo modo, ha pedido "seguir juntas, unidas, aliadas" en la reparación, "para que pese a esa violencia extrema que han sufrido de niñas puedan recuperar su libertad, puedan ser mujeres completas y puedan disfrutar de su vida". Además, ha destacado la importancia de la formación de los equipos, de los profesionales sanitarios y de servicios sociales.

Finalmente, la ministra ha apostado por "avanzar hacia un mundo más libre, hacia un mundo mejor y hacia un mundo donde la mutilación genital femenina sea el pasado". "No puede ser ni el presente ni el futuro, por supuesto", ha concluido.