La reina Letizia dialoga con mujeres gitanas para visibilizar avances en igualdad y los retos pendientes

La Reina dialoga con mujeres gitanas para visibilizar avances en igualdad y los retos pendientes - FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La reina Letizia ha mantenido este jueves un encuentro con un grupo de mujeres gitanas en la sede de la Fundación Secretariado Gitano (FSG), con el objetivo de poner en valor los avances logrados en materia de igualdad e inclusión social, así como analizar los desafíos pendientes.

A su llegada, Letizia ha sido recibida por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, junto a la directora general de la Fundación, Sara Giménez, y el director general adjunto, Isidro Rodríguez. Tras saludar a los miembros del Consejo de Dirección de la entidad, la Reina se ha reunido con las participantes del diálogo.

Las mujeres han compartido sus inquietudes y análisis sobre la realidad que viven en relación al empleo, la educación o la discriminación, entre otros temas. También han abordado en la reunión los avances y logros alcanzados en los últimos años, así como las "dificultades que aún persisten" y los retos de futuro en materia de igualdad, inclusión y cohesión social.

Entre las integrantes del grupo de mujeres que ha compartido espacio con la Reina, se encontraban profesionales de la Fundación Secretariado Gitano en cargos de dirección y técnicas dentro de sus programas de educación, como 'Promociona'; de empleo, 'Acceder' y de igualdad, como 'Calí'. En el grupo también ha participado una mujer beneficiaria del programa de empleo que hoy trabaja en una de las empresas tecnológicas más representativas del sector.

En 2008, todavía como Princesa de Asturias, Letizia concedió su primera audiencia a la Fundación Secretariado Gitano y, desde entonces, ha mantenido su preocupación, también en momentos como la pandemia. En aquel momento, conversó por videoconferencia con la Dirección y con cuatro profesionales gitanas de la entidad para manifestar su interés por la situación que estaban viviendo.

La Fundación Secretariado Gitano es la ONG de ámbito estatal que trabaja por la promoción y la defensa de los derechos del pueblo gitano más grande y con mayor implantación. Intervine en 15 comunidades autónomas, trabajando en 90 localidades. Además, trabaja en el ámbito internacional con una intensa labor de incidencia política, especialmente ante la Comisión Europea. En 2025 tuvo una plantilla media de 1.392 personas empleadas, de las cuales el 37,50% eran gitanas y el 75% de todas ellas, mujeres.

MÁS DE 40.000 PERSONAS EN ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS

En 2025, atendió a más de 40.000 personas en itinerarios individualizados, llegando a movilizar a más de 140.000 personas en la actividad anual de sus programas de formación y empleo, educación, vivienda, igualdad y lucha contra la discriminación, entre otros.

Para desarrollar uno de los temas centrales de su interés, como es el acceso a la formación y al empleo, la Fundación cuenta con su programa 'Acceder', a través del que cerca de 5.000 personas encuentran empleo y con el que la entidad consigue que las acciones dirigidas a la juventud gitana, alcancen una tasa de inserción del 42%, entre sus resultados de gran impacto.

En cuanto a 'Promociona', se trata de una propuesta que "confirma que, con recursos adaptados, las cifras de abandono escolar se pueden revertir". Aumentar las cifras de graduados en la ESO y conseguir la permanencia en estudios postobligatorios "es posible", según apunta la entidad.

Otros de los temas que marcan la acción de la Fundación Secretariado Gitano se orientan hacia trabajar por la igualdad de oportunidades, la lucha contra la discriminación y la defensa de las víctimas; la igualdad de las mujeres gitanas; la inclusión social y la incidencia social y política para defender los derechos.

"Entre las situaciones de discriminación que detectamos habitualmente hacia las mujeres gitanas, en muchos de los casos confluye una situación particular y diferente a la de los hombres gitanos y a las mujeres no gitanas, colocándolas en una situación especial de vulnerabilidad", asegura la entidad.

En este sentido, apunta que las niñas gitanas "enfrentan todavía muchas barreras" en lo que respecta al acceso, en condición de igualdad, a una educación "inclusiva y de calidad" y una "enorme brecha educativa". Una de las "principales preocupaciones" es el fracaso escolar, cuya tasa para las jóvenes gitanas es de un 63%. Entre las razones principales destaca la "falta de apoyos específicos y adaptados" dentro del sistema educativo, la "falta de referentes" en las familias, motivos familiares (tareas del hogar, o las cargas asociadas a los roles familiares y de género) y la "falta de motivación y de expectativas que aparecen en edades muy temprana".

"Las mujeres gitanas estamos viviendo los cambios sociales y los avances de nuestra sociedad, pero todavía hay demasiadas brechas de desigualdad estructural que limitan oportunidades y derechos. Es fundamental abordar el tema de la educación como un elemento clave para el avance y la promoción social de las mujeres gitanas", concluye la directora general de la Fundación Secretariado Gitano, Sara Giménez.