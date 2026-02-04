El reto de la conciliación en España: casi la mitad de madres trabajadoras tuvo que cambiar de empleo

Archivo - Una mujer al lado de una oficina del SEPE, a 1 de octubre de 2024, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Casi 8 de cada 10 madres (el 78%) han tenido que renunciar "alguna vez" a una oportunidad profesional por motivos de conciliación, mientras que el 47% (casi la mitad) se ha visto obligada a cambiar de trabajo por este motivo, según se desprende del I Barómetro sobre la Conciliación de las Madres Profesionales en España, elaborado por la comunidad Mamis Digitales y presentado este miércoles en Madrid.

El estudio añade que el 43% de las madres profesionales encuestadas (437 mujeres, de entre 26 y 65 años, siendo todas ellas madres trabajadoras) señala que ha tenido que reducir su jornada laboral "en alguna ocasión" por no poder conciliar vida profesional y familiar.

En este sentido, al ser preguntadas si las empresas facilitan realmente medidas de conciliación que se adapten a su necesidades, 9 de cada 10 madres (el 93%) creen que no.

Asimismo, para más de la mitad de madres encuestadas (58,4%), la ambición profesional ha disminuido tras la maternidad, un 28% siente que ha crecido y un 13,6% percibe que no ha cambiado. Un 75,6% de encuestadas considera que, desde que son madres, se espera menos de ellas profesionalmente, y tres de cada cuatro perciben que, tras la maternidad, necesitan demostrar un mayor nivel de compromiso profesional para ser tomadas en serio.

Por otra parte, casi dos tercios de encuestadas (64% de las menciones) afirma haber ocultado alguna vez responsabilidades familiares para evitar prejuicios en el ámbito laboral. En lo que se refiere al sentirse juzgada por tu entorno laboral por ser madre, el 64,60% de las encuestadas siente que sí, frente al 35,40% que siente que no.

Sobre el acceso de la mujer a puestos de dirección, según los últimos datos del informe 'Women in Business 2025' que elabora Grant Thornton, un 38,4% de mujeres en España son directivas, por delante de la media europea. Sin embargo, el estudio de Mamis Digitales detalla que sólo el 32% de las madres piensa que los puestos de responsabilidad en las empresas son compatibles con la maternidad y el 95,4% considera que faltan referentes visibles de madres en posiciones de liderazgo.

Al respecto, tres de cada cuatro madres encuestadas percibe una penalización en el avance de su carrera profesional asociada a la maternidad y un 73% nota diferencias entre el trato laboral que tienen los padres respecto de las madres.

Asimismo, el 73,6 % de las madres señala haber aceptado peores condiciones laborales para poder conciliar. Por otro lado, 9 de cada 10 madres sienten que su tiempo personal ha desaparecido desde que son madres y casi 9 de cada 10 (88,5%) sienten culpa por no llegar a todo.

Los datos del Barómetro señalan también que una de cada tres encuestadas (el 32%) ha tenido que pedir ayudar profesional (psicólogo, 'coach' o médico) en el último año por el impacto de la conciliación.

La mayoría de madres profesionales que han participado en el estudio se sitúan entre los 35 y los 54 años, concentrando casi 8 de cada 10 respuestas. En lo que se refiere al número de hijos por madre profesional, el 45,1% de encuestadas tiene dos hijos, el 42,1% tiene uno y las profesionales con 3 hijos representan un 9,9%.

FALTA DE SUEÑO, ESTRÉS Y FRUSTRACIÓN

Al juntarse los compromisos profesionales con el cuidado de los menores (más de la mitad de las encuestadas dedica cuatro o más horas al día a cuestiones relacionadas con los hijos), las encuestadas mencionan aspectos como la falta de sueño (el 85,3% duerme menos horas de las recomendadas: con un 46% que duerme entre 6 y 7 horas debido a combinación de la carga familiar y laboral y un 38,9%, entre 4 y 5 horas), el estrés (33% de las menciones) o la frustración (27% de las menciones).

En este sentido, más de 9 de cada 10 madres encuestadas dice haber vivido episodios de agotamiento extremo tras la maternidad.

Respecto a los tiempos de dedicación a las tareas del hogar y la carga mental, el 79% de las madres menciona que asumen mayoritariamente las tareas de cuidado en casa mientras que en un 81% de los casos, sus parejas no han tenido que renunciar a oportunidades laborales debido a la crianza.

De ahí se deriva que el 88,5% de madres trabajadoras señale que se siente culpable por no llegar a todo. En este aspecto, el informe indica que más del 95% de las madres atiende asuntos familiares durante su jornada laboral, ya sea de forma puntual (66,2%) o frecuente (29%).

Por último, el 81,1% de las madres siente que ha tenido que elegir entre ser buena madre o buena profesional.