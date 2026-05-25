Roberto Suárez, reelegido presidente de la Confederación Estatal de Personas Sordas para los próximos cuatro años

La Asamblea de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) ha reelegido por mayoría absoluta a Roberto Suárez como presidente, revalidando su mandato por cuatro años más. - CNSE

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) ha reelegido por mayoría absoluta a Roberto Suárez como presidente, revalidando su mandato por cuatro años más.

Según ha informado este lunes la entidad, José Manuel Cercas ocupará el cargo de vicepresidente primero de la CNSE; Guadalupe Cuerva, el de vicepresidenta segunda; María Isabel Aceituno será la secretaria general; y como vocales estarán Amparo Minguet, Mª Jesús Serna, Francisco Jesús Pérez, María Alonso, Víctor Arguimbau y Raúl Torrent.

Tras ser reelegido, Suárez ha agradecido la participación de las personas asistentes y ha destacado el firme compromiso del nuevo Consejo con situar a las personas sordas "en el centro" y defender los derechos conquistados.

Para ello, según ha indicado el CNSE, el nuevo Consejo desarrollará "una labor de incidencia y reivindicación dirigida a exigir el cumplimiento efectivo de las normas y garantizar que la igualdad de oportunidades no dependa del territorio ni de las barreras sociales, económicas, tecnológicas o comunicativas".

También destacó la necesidad de un movimiento asociativo unido, fuerte y renovado, capaz de preservar la lengua de signos, impulsar el liderazgo sordo, fortalecer la cooperación entre territorios y situar a las personas sordas como protagonistas de las políticas públicas y decisiones que afectan a su futuro.

Las elecciones a la Presidencia de la CNSE se celebraron en el marco de su LXXXIII Asamblea General, que congregó a 62 delegadas y delegados de las federaciones y asociaciones que conforman la red asociativa.