De los Santos (PP) dice que "lo social" está "garantizado" con Feijóo, "con Ministerio exclusivo de Igualdad o sin él"

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, posa para Europa Press, en el Congreso de los Diputados, a 25 de junio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, asegura que la agenda en materia de igualdad y derechos sociales está garantizada en un futuro Ejecutivo liderado por Alberto Núñez Feijóo. Si bien, evita concretar el posible organigrama ministerial.

"Por tanto, menos palabrerío. Y sobre todo en lo social, más acción, más construcción, más derechos. Y con Alberto Núñez Feijóo les aseguro que eso está garantizado con un ministerio exclusivo de igualdad o sin él", asevera De los Santos en una entrevista a Europa Press.

En este sentido, el dirigente 'popular' no se atreve a vaticinar la estructura de un gobierno de Feijóo, pero se remite a las "líneas rojas" de la formación a la hora de llegar a un acuerdo "con cualquier partido" para gobernar España. "La igualdad, la erradicación de esa lacra que representa la violencia machista", afirma.

Asimismo, De los Santos aprovecha para arremeter contra los miembros del actual Ejecutivo, tildando de "hipócritas" a las fuerzas de la izquierda y criticando la gestión de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. "Dejemos de ser hipócritas, porque ¿qué tenemos que hacer? ¿Uno de Ciencia y otro de universidades, porque a la señora Diana Morant se le hace grande tener dos carteras?. Es verdad que a la señora Diana Morant le queda grande casi cualquier cosa, porque probablemente se vaya a convertir en una de las peores ministras de toda la democracia. Ya lo ha dicho, porque solo le interesa lo que ocurre en la Comunidad Valenciana", indica.

Por otro lado, el 'popular' afea al Gobierno que el próximo 15 de julio expire el plazo para la transposición obligatoria de la Directiva Europea contra la Trata de seres humanos sin que se hayan tomado medidas. "Es una lacra que padecen 50 millones de personas en el planeta, donde el 80% son mujeres y niñas prostituidas. Un tipo de esclavitud en pleno siglo XXI que no nos podemos permitir", advierte, al mismo tiempo que añade que puede derivar en multas para España.

De la misma manera, destaca que el socio del PSOE, Sumar es "regulacionista" y agrega que la ministra de Sanidad, Mónica García, a quien define como "la peor ministra de Sanidad de todos los tiempos en España", dice que "claro que la prostitución hay que regularla". "Pero, ¿quién se creen? ¿Realmente se han sentado a hablar con alguna de esas mujeres?", pregunta De los Santos.

En cuanto al PSOE, el dirigente 'popular' afirma que la formación lleva "en su ADN" la prostitución. Para fundamentar su acusación, ha evocado casos como los ERE de Andalucía, el del 'Tito Berni' o las informaciones referidas al exministro José Luis Ábalos.

"ES TAN DRAMÁTICO QUE REDONDO NO SEPA NADA DE IGUALDAD"

También en materia de Igualdad, De los Santos califica de "dramático" que la ministra de esta cartera, Ana Redondo, "no sepa nada de igualdad" y lamenta que "se atreva" a hablar sobre el endurecimiento de penas a agresores reincidentes de violencia de género. "Cada vez que Ana Redondo habla, si no fuera porque es tan dramático que la ministra de Igualdad del Reino de España no sepa nada de igualdad, me reiría", asegura.

En esta línea, defiende que Redondo es "partícipe de la ley del 'solo sí es sí' que "dejó en la calle a cientos, a más de mil, depredadores sexuales, violadores y pederastas". "¿Pero de verdad Ana Redondo va a hablarnos del seguimiento a estos indeseables cuando no ha sido capaz de tener protegidas a las 5.000 mujeres que creían que sí lo estaban con las pulseras antimaltrato?", cuestiona sobre los fallos en el Sistema Cometa de los que alertó la Fiscalía General del Estado.

Del mismo modo, denuncia que Redondo "lo único que ha hecho ha sido poner a las mujeres víctimas de violencia en una situación inaceptable". En este punto, ha indicado que, en este semestre, hay más mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas "que en mucho tiempo".

"Y siguen sin pedir perdón, pero de verdad, que se vayan, que le den la palabra a los españoles, que podamos votar y sobre todo que nos liberemos de toda esta política que no es que sea ideológica, que es que es sectaria y que lo que hace es no defender ni a las mujeres ni a los que formamos parte del colectivo LGTBI, sino la manera de continuar en el poder. Y si para continuar en el poder hay que hablar de mujeres y además retorcer su dolor, se hace. Y si para continuar en el poder hay que confundir a quienes tanto han sufrido, pues también se hace. Porque a ellos solo les importa tener buenos despachos", subraya.