La Secretaría de Igualdad del PSOE recibirá el próximo miércoles a feministas socialista tras pedir "autocrítica"

Archivo - Fachada de la sede del PSOE en Ferraz, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría de Igualdad del PSOE se reunirá el miércoles 21 de enero con feministas socialistas tras pedir a través de un comunicado una Conferencia de Igualdad y "autocrítica" al partido por la "fractura" del movimiento feminista, según han confirmado a Europa Press fuentes de este encuentro.

La reunión tendrá lugar después de que las feministas publicasen la semana pasada un comunicado conjunto firmado por más de 50 militantes, entre las que se encuentran Elena Valenciano, Ángeles Álvarez, Altamira Gonzalo, Amelia Valcárcel o Carmen Martínez Ten. Posteriormente, este lunes anunciaron que el número de apoyos había aumentado a más de 600.

"Las críticas al feminismo, expresadas de forma agresiva en redes sociales no han tenido una respuesta adecuada por parte de la organización. Las críticas feministas a algunas medidas de la acción del gobierno han sido ignoradas y silenciadas. El resultado de todo ello ha sido una profunda fractura dentro del movimiento feminista y el distanciamiento de una parte de las organizaciones respecto al PSOE", aseguran en el documento.

Asimismo, en el escrito, dirigido a la secretaria de Políticas de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, y a la secretaria de Organización, Rebeca Torró, las mujeres denuncian que en los últimos años se ha producido un "deterioro del diálogo y la negociación con el feminismo socialista", así como un "distanciamiento" de organizaciones respecto al partido.

Por su parte, fuentes del PSOE confirmaron también la semana pasada a Europa Press que la Secretaría de Igualdad convocará la mencionada conferencia porque forma parte de la agenda feminista del partido, aunque todavía no hay fecha concreta para que se celebre.

Desde Ferraz aseguraron que esta propuesta está "totalmente alineada" con los planes de la Secretaría de Igualdad, con la agenda del PSOE y también con las resoluciones del último Congreso celebrado en Sevilla a finales de 2024. "La agenda feminista existe y está muy activa dentro del PSOE", indicaron.

Por tanto, en la reunión con las feministas del partido, según informaron fuentes socialistas, se abordarán varias medidas, como la formación interna en materia de Igualdad, anunciada después del estallido de varios casos de acoso y denuncias a través del canal interno. Además, se tratarán las iniciativas legislativas que va a proponer el PSOE en esta materia así como la convocatoria de la Conferencia de Igualdad.