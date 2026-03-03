El Senado conmemora el Día Internacional de la Mujer: "El talento no tiene género"

Archivo - La fachada del Senado en una imagen de recurso - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Senado ha conmemorado este martes el Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo, con una charla coloquio sobre el '40º aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea', en la que el presidente de la instituación, Pedro Rollán, ha destacado que "el talento no tiene género".

Rollán se ha referido así a las participantes de la jornada: la embajadora de Croacia en España, Nives Malenica; la embajadora de Francia, Kareen Rispal, y la embajadora de Alemania, María Margarete Gosse. Al respecto, ha asegurado que son "mujeres que decidieron desafiar las normas y las costumbres".

"Han demostrado que, con mucho esfuerzo, con una enorme formación y sacrificio, cualquier objetivo es alcanzable, que el talento evidentemente no tiene género y que la excelencia y el liderazgo se construyen también con buenas dosis de valentía", ha argumentado.

En el acto, Rollán también ha señalado que "el talento y la capacidad de las mujeres que son referentes en todos y cada uno de los ámbitos de la esfera privada y pública". "Mujeres que contribuyen desde cada una de sus disciplinas al avance de la sociedad, mujeres que hacen que nuestro mundo sea cada vez más justo y más igualitario", ha enfatizado.

En este contexto, ha señalado que el 40º aniversario de la adhesión de España a la UE "posibilitó una gran transformación para el país, que consolidó su joven democracia, la Constitución y por supuesto también el Estado de Derecho". Por ello, ha argumentado que esta jornada "debe servir para recordar los avances que se han conseguido en materia de igualdad, pero también para recordar el camino que queda por avanzar". "La igualdad real ya es efectiva, debe ser un compromiso diario, de todos y de cada uno de nosotras y de nosotros, de hombres y de mujeres", ha añadido.

A su juicio, las instituciones tienen "la responsabilidad de llevar a cabo actividades que visibilicen la gran labor que han hecho las mujeres a lo largo de los tiempos, así como para seguir eliminando cualquier barrera que impida la igualdad real" por lo que ha expresado su agradecimiento a "todas las mujeres por lo mucho que han hecho, contribuido y mejorado en este mundo.

"El futuro será mucho mejor si lo construimos en igualdad y les animos a todos y a todas a conseguirlo", ha zanjado. Precisamente, la fachada del Senado se iluminará de color morado del 5 al 10 de marzo en el marco de los actos por el Día Internacional de la Mujer.

GISÈLE PELICOT: "HA DADO UNA LECCIÓN AL MUNDO ENTERO"

En el posterior coloquio, la embajadora de España en Francia, Kareen Rispal, ha subrayado que este país es "líder mundial en cuanto a la feminización de los consejos de administración de las grandes empresas" y que España es "un ejemplo inspirador" en materia de lucha contra la violencia de género.

Además, ha tenido palabras de recuerdo para Gisèle Pelicot, víctima de las violaciones organizadas durante una década en su domicilio por su exmarido Dominique Pelicot, condenado a 20 años de prisión: "Ha demostrado un enorme valor y, en lugar de esconderse, decidió que quería verle el rostro en el juzgado porque era él el que tenía que estar sometido a la vergüenza por los actos brutales que había cometido". "Ciertamente ha dado una lección al mundo entero", ha asegurado.

Por su parte, la embajadora de España en Alemania, María Margarete Gosse, ha defendido que "la igualdad es una tarea que hay que trabajar cada día. "Hay muchos avances, pero también hay momentos de retroceso y ahora veo, en general, más bien en un momento de retroceso", ha alertado, por lo que ha hecho un llamamiento a "trabajar más" para erradicar lacras como, por ejemplo, la brecha salarial, además de detallar la situación en el país.

Por último, la embajadora de Croacia en España, Nives Malenica, ha indicado que la "igualdad está incorporada en una forma muy sistemática en las políticas públicas" de este país y ha enumerado los avances en la materia.