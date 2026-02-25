El Servicio Estatal de Atención a Mayores recibió 600 consultas en 2025: edadismo y dependencia entre las más frecuentes

Participantes en la presentación del informe de SEAM. - SEAM

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Estatal de Atención a Mayores (SEAM) ha recibido más de 600 consultas en 2025, la mayoría relativas a prestaciones de servicios, abuso y maltrato, discriminación por razón de edad y las relacionadas con prestacion de servicios como ayuda a domicilio o reconocimiento de la dependencia.

Así se desprende del Informe Anual de Resultados del SEAM que ha sido presentado este miércoles y en el que se han documentado casos de internamiento involuntario sin justificación y la negación de derechos laborales por razones de edad. Las consultas sobre prestaciones y servicios concentran un 42,3% del total, las relacionadas con situaciones de abuso y maltrato el 20,9% y la de cuidados el 14,2%.

El documento ha sido presentado en Ministerio de Igualdad con la participación de Beatriz Carrillo de los Reyes, directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo; María Teresa Verdugo, presidenta de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y No Discriminación; Isabel Martínez Lozano, presidenta de HelpAge International España y Carla Bonell Pagano, responsable de Derechos Humanos de HelpAge International España y coordinadora del SEAM.

En el ámbito sanitario, a través de las consultas, se han detectado situaciones de sujeciones físicas y químicas sin justificación, denegación de pruebas diagnósticas por edad y listas de espera prolongadas. En el entorno laboral, persisten las jubilaciones forzosas encubiertas, los límites de edad arbitrarios en procesos de selección y el acoso a trabajadores sénior.

En el plano social, las pensiones mínimas insuficientes, las amenazas de desahucio y la exclusión digital continúan siendo problemas recurrentes. En el ámbito del consumo, el informe recoge las barreras de acceso en la banca incluyendo la negación de atención presencial, comisiones abusivas y la denegación de seguros por razón de edad.

Entre los casos destacados en el informe, se ha expuesto el internamiento involuntario y "sin justificación" de una mujer de 85 años que fue ingresada en una residencia para trastornos psíquicos por decisión judicial y familiar "pese a no presentar ningún trastorno".

Otro de los casos es el de un funcionario de Melilla que no pudo acceder a una plaza que había obtenido por haber superado los 65 años, pese a contar con autorización para prolongar su vida laboral hasta los 70.

Ante esta situación el informe formula un conjunto de recomendaciones como reforzar los servicios sociales ante el maltrato intrafamiliar, prohibir límites de edad injustificados en selección de personal, garantizar la formación del personal sanitario en modelos centrados en la persona, promover la mediación en conflictos que afectan a personas mayores y avanzar hacia una Ley Integral de Derechos de Personas Mayores alineada con los estándares internacionales. El SEAM también aboga por ampliar la protección constitucional del artículo 50 de la Constitución Española.

Respecto al perfil de las personas usuarias del servicio, muestra que siete de cada diez son mujeres, con mayor frecuencia en los grupos de menos de 55 años y entre 65 y 69 años. Por comunidades autónomas, las consultas se concentraron en Comunidad de Madrid (22,3%), Andalucía (14,3%) y Cataluña (11,0%).