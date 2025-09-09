Socios del PSOE apoyan en el Congreso endurecer sanciones por incumplir cuota de empleo para personas con discapacidad

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados, a 19 de septiembre de 2023, en Madrid (España). - Marcos Villaoslada - Europa Press - Archivo

Todos los grupos del Congreso ven margen de mejora en la iniciativa socialista

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los socios del PSOE han mostrado este martes en el pleno del Congreso su apoyo a la toma en consideración de la ley socialista para endurecer las sanciones por incumplir la cuota de empleo para personas con discapacidad, aunque han añadido que ven margen de mejora en la misma.

En defensa de la iniciativa, el socialista Emilio Sáez ha destacado que las personas con discapacidad "son un activo real y valioso" y ha añadido que es "es necesario trabajar y potenciar la inclusión laboral" de este colectivo en España.

En concreto, el PSOE quiere que se pase de calificar de "infracción grave" a "muy grave" incumplir con la obligación de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad en las empresas y para excluir de subvenciones a las empresas sancionadas.

En España, la cuota de reserva en el empleo ordinario para personas con discapacidad viene establecida en el apartado 1 del artículo 42 de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que la establece en un 2% y afecta a las empresas que empleen, al menos, a 50 personas trabajadoras.

La ley socialista considera "esencial" endurecer la calificación de la infracción, por lo que propone la modificación de ese real decreto para que pase a considerarse 'infracción muy grave'.

No obstante, Sáez ha explicado que "solo con endurecer las sanciones no es suficiente". "Hay que fomentar entornos inclusivos, hay que fomentar la cultura empresarial inclusiva, hay que fomentar la responsabilidad social corporativa", ha indicado.

En el turno de portavoces, la 'popular' Violante Tomás ha criticado que la iniciativa socialista apueste "únicamente por reforzar el castigo al incumplimiento de las empresas sin abordar las barreras estructurales que impiden a muchas personas con discapacidad acceder y mantenerse a un empleo digno".

PP AVISA: "CORREMOS EL RIESGO DE CREAR UNA CULTURA DEL MIEDO"

También ha dicho que endurecer sanciones no es la "solución" al "problema de la baja empleabilidad". "De hecho, si nos limitamos a subir las multas, corremos el riesgo de crear una cultura del miedo, del miedo en las empresas, en lugar de incentivar la contratación, que es lo que entendemos se pretende", ha asegurado para añadir que se necesitan incentivos "con medidas positivas" que "hagan ver a las empresas que la inclusión no es una carga, sino una oportunidad".

Para Vox "el camino que da resultados" es "pasar del castigo al estímulo, sustituir la amenaza por el acompañamiento; que la inspección de trabajo no sea solo una máquina de sancionar, sino también y sobre todo de orientar; que se premie al que cumple y no se machaque al que falla; y sobre todo, centrar los recursos en lo que funciona". "Hablan de inclusión, pero promueven persecución. Es la receta de siempre. Leyes aparentemente buenas y bonitas, sin gestión eficaz", ha asegurado sobre la propuesta socialista el diputado de Vox Juan José Aizcorbe.

Por parte de Sumar, la diputada Aina Vidal, ha pedido generar las "condiciones efectivas" para "que la inserción, la inclusión y también la igualdad sean una realidad". "En resumen, esta propuesta va en la dirección correcta, pero debe articularse dentro de una transformación profunda del sistema que respete, por supuesto, las diferentes competencias autonómicas", ha explicado.

Mientras, Jordi Salvador i Duch, de ERC, ha celebrado el "paso adelante" que se da con esta iniciativa, pero ha avanzado que exigirán "más". "No queremos empresas que puedan no incluir, queremos empresas que tengan las puertas abiertas. Y no por buena voluntad, sino porque les toca, porque lo tienen que hacer", ha asegurado.

Josep Maria Cervera, de Junts, ha indicado que la propuesta socialista, "como punto de partida, es bastante buena". Si bien, ha matizado que es "insuficiente". En esta línea, ha apuntado que "tan importante como penalizar, es acompañar no solo a las personas demandantes de ocupación, sino también a las empresas". Para ello, ha abogado por ofrecer "ayuda y formación" a estas últimas.

Por parte de EH Bildu, ha expuesto que "hay muchos elementos que tienen que ser objeto de mejora" en la proposición, con una "perspectiva más global".

Finalmente, la diputada del PNV Nerea Renteria ha señalado que la iniciativa del PSOE "está bien" pero le pide una "mayor ambición". "Señorías, esta proposición de ley es una oportunidad para dar un paso más en la construcción de una sociedad que no excluye, que no distrimina, que no deja a nadie al margen. Pero no olvidemos que la verdadera inclusión no se mide por el número de sanciones impuestas, sino por el número de personas con discapacidad que logran un empleo digno", ha apuntado.