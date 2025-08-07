Un total de 5,5 millones de personas viven solas en España, medio millón más que hace un lustro

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 5.541.399 personas viven solas en España, una cifra que se ha incrementado en medio millón de personas desde el 1 de enero de 2021, según datos provisionales consultados por Europa Press de la Estadística Continua de Población (ECP) a 1 de julio de 2025.

El número de hogares se situó en 19.596.099 a 1 de julio de 2025, con un aumento de 49.221 durante el segundo trimestre de 2025, lo que implica un record de hogares, aunque el ritmo de variación interanual de creación de hogares viene descendiendo desde el 1,52% a 1 de enero de 2022 hasta el 0,97% en julio de 2025.

En todo caso, son los hogares formados por dos personas los que siguen siendo más numerosos en España, con un total de 5.671.919 hogares, seguidos de los formados por cuatro o más personas, con un total de 4.483.729; y los de tres personas, con 3.899.052.

Sin embargo, los hogares unipersonales son los que más han crecido en España desde enero de 2021, mientras que los formados por 4 o más personas son de momento los únicos que han descendido desde esa fecha.