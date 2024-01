Trabajo afirma que la ampliación de 16 a 20 semanas del permiso por nacimiento es "un compromiso claro del Gobierno"

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha asegurado que la ampliación del permiso de maternidad y paternidad por nacimiento de 16 a 20 semanas, así como el permiso parental de 8 semanas es "un compromiso claro del Gobierno".

Así lo ha asegurado el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, este miércoles, en la rueda de prensa de presentación de los datos de paro del mes de diciembre.

Si bien, no ha precisado la fecha para la aprobación de estos permisos y ha indicado que "la fecha de agosto de 2024 tiene que ver con la directiva y no con la ampliación de los permisos". "No tiene por qué ser esa la fecha, pero bueno, ese es un compromiso claro del Gobierno", ha insistido.

PSOE y Sumar se comprometieron, en su acuerdo de Gobierno de coalición, a extender el permiso de paternidad y maternidad desde las 16 hasta las 20 semanas, y remunerar al menos cuatro de las ocho semanas del nuevo permiso parental por cuidado de hijos si gobernaban.

Además, el pasado 20 de diciembre, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se comprometió a aprobar "con celeridad" la Ley de Familias, y a aprobar medidas como el permiso parental de cuidados y la extensión de 16 a 20 semanas del permiso de paternidad y maternidad.

"Vamos a avanzar en los próximos meses para que sea una realidad la remuneración del permiso de cuidados para el bienestar de ocho semanas por cada hijo a cargo", aseguró en el acto de la toma de posesión de los altos cargos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, donde también indicó que extenderá de 16 a 20 semanas el permiso de paternidad y maternidad.

También apuntó que la remuneración del permiso parental de cuidados pertenece al "cumplimiento" tanto del acuerdo de Gobierno como de la directiva específica en esta materia de la Unión Europea. Además, fuentes ministeriales expusieron que el objetivo es empezar a remunerar cuatro de las ocho semanas. "Supondrá un salto cualitativo en la protección social en España, un paso adelante decisivo en la conciliación y en las políticas de bienestar", añadió.