Trabajos periodísticos de Onda Cero Segovia, La Marea, Tour Universo Mujer y Relevo, premios Lilí Álvarez

Archivo - La directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, a 6 de marzo de 2025, en Madrid (España) - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de las Mujeres ha reconocido este lunes con los premios Lilí Álvarez a trabajos periodísticos de Onda Cero Segovia, La Marea, Tour Universo Mujer y Relevo por "contribuir a la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito deportivo y la visibilización y puesta en valor del deporte practicado por mujeres en España".

Según han informado, los galardones, entregados en colaboración con el Consejo Superior de Deportes, cuentan con una dotación económica de 5.000 euros.

Los trabajos están enmarcados en cuatro categorías (texto, gráfico, radiofónico y audiovisual) y han sido valorados por un jurado atendiendo tanto a su calidad periodística, teniendo en cuenta el rigor, originalidad y alcance en la difusión, como al tratamiento periodístico a favor de la igualdad.

En primer lugar, Natalia Torrente Murciano ha sido premiada en la categoría Trabajo Periodístico de Texto, por el trabajo 'Rubiales rogó sin éxito a Jenni Hermoso que lo defendiera en un comunicado conjunto', publicado en Relevo, el 22 de agosto de 2023.

Asimismo, José Ignacio Martínez Rodríguez ha sido galardonado en la categoría Trabajo Periodístico Gráfico, por el trabajo 'Rugby para placar prejuicios', publicado en la Revista La Marea, el 1 de enero de 2024.

Mientras, Carolina Jiménez Cencerrado ha sido reconocida en la categoría Trabajo Periodístico Audiovisual, por el proyecto 'El Universo del Bullying con Belén Toimil', publicado en las cuentas oficiales de Tour Universo Mujer, el 6 de noviembre de 2023.

Por último, Álvaro Gómez Casado ha sido distinguido en la categoría Trabajos de Radio, por el trabajo 'Triple Golpe de Castigo', emitido en Onda Cero Segovia, el 3 de noviembre de 2023.

Desde el Instituto de las Mujeres han recordado que estos premios son un reconocimiento "a una de las principales referentes y pioneras españolas en romper los obstáculos sociales a la práctica del deporte por parte de las mujeres". Elia María González-Álvarez y López-Chicheri, más conocida como Lilí Álvarez, fue la primera española deportista en participar en unos Juegos Olímpicos en 1924. Álvarez, además de tenista y deportista, fue escritora, periodista y defensora de los derechos de las mujeres.