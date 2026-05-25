Vox pide auditar las políticas de Igualdad, endurecer penas por delitos sexuales y repatriar inmigrantes "ilegales"

La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 5 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

Vox ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno a auditar las políticas del Ministerio de Igualdad, endurecer las penas por delitos sexuales y repatriar inmigrantes "ilegales".

Según se desprende de la iniciativa, que se debatirá en la Comisión de Igualdad, pide efectuar una auditoria de resultados de las políticas y programas de gasto del Ministerio de Igualdad, para identificar todas aquellas que no hayan logrado "resultados efectivos" para la protección de las mujeres.

En este sentido, apuesta por promover modificaciones legislativas a fin de garantizar la "protección real y efectiva" de todas las mujeres, para lo que propone dotar al Poder Judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los medios "necesarios".

También llama a promover modificaciones legislativas para endurecer las penas previstas en los delitos contra la libertad sexual, especialmente cuando las víctimas sean menores, personas vulnerables o concurran circunstancias de violencia, intimidación o actuación grupal, "garantizando una respuesta penal firme y verdaderamente disuasoria".

Por otro lado, aboga por perseguir "con absoluta contundencia" la práctica de costumbres "importadas" a España "como consecuencia de la inmigración masiva" que sean "contrarias" a la dignidad de las mujeres y las niñas, como la mutilación genital femenina (MGF); los matrimonios forzosos o el uso, e imposición de uso, de prendas como el burka y el nicab.

Finalmente, reclama la repatriación de los inmigrantes "ilegales" que se encuentren en España y la deportación de todos aquellos que cometan delitos.